El Parlamento Europeo no enviará observadores a las elecciones de Ecuador

El Parlamento Europeo anunció el miércoles 3 de febrero del 2021 que no enviará a ningún observador a las elecciones generales de Ecuador previstas para este domingo 7 de febrero y recordó que, si algún eurodiputado decide presenciarlas, lo haría sin asociación con la Eurocámara.

"El Parlamento Europeo no observará los comicios y por tanto no hará comentarios sobre el proceso ni sobre los resultados”, manifestaron en un comunicado los eurodiputados David McAllister y Tomas Tobé, copresidentes del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo.



Ambos indicaron que “ningún miembro del Parlamento ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral en nombre” de la institución, por lo que si algún miembro decidiera presenciarlas “lo haría por su propia iniciativa y no debería, en ningún caso, a través de ninguna declaración o acción, asociar su participación con el Parlamento Europeo”.



Las elecciones generales de Ecuador contarán con la supervisión de alrededor de 260 observadores internacionales, según un documento del órgano electoral ecuatoriano al que ha tenido acceso Efe.



Entre las misiones internacionales independientes que participarán en los comicios figuran las de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), además del Cuerpo Diplomático, que brindarán acompañamiento para formular observaciones y recomendaciones sobre el desarrollo del proceso.