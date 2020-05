Panamá iniciará reapertura económica gradual tras reducir tasa de contagios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno panameño anunció el lunes 11 de mayo de 2020 que iniciará esta semana la reapertura gradual de algunos sectores de la actividad económica, como comercio electrónico, talleres mecánicos y pesca. La decisión llega tras lograr una reducción de la tasa de contagios y de letalidad por coronavirus en esa nación centroamericana.

La ministra de Salud, Rosario Turner, dijo que el país está en condiciones de iniciar la reapertura gradual y asimétrica de la economía dado que mantiene una tasa de contagio cercano a 1 tras la aplicación de medidas de contención, y un índice de letalidad de 2.8%, por debajo del promedio mundial de 7%.



Panamá reportó este lunes 11 de mayo 168 nuevos casos para un total de 8 616 y cinco muertes más, para un acumulado de 249. Aunque la nación de 4,1 millones de habitantes tiene una elevada cantidad de casos per cápita, Turner destacó que cuenta con un sistema de salud estable, que no ha colapsado.



El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, dijo en conferencia de prensa que la reapertura se realizará en seis bloques a partir del miércoles, con base en un análisis que considera la transmisión del virus, su fuerza e impacto en la economía.



"No bajemos la guardia y cumplamos las medidas sanitarias", dijo más temprano el presidente panameño, Laurentino Cortizo, en su cuenta de Twitter. "Esta es una responsabilidad de todos", agregó.



El Gobierno panameño informó que permanecen sin fecha definida para retomar actividades otros sectores como la educación, el transporte aéreo, hoteles, restaurantes, transporte no esencial, ligas deportivas y sitios o actividades de esparcimiento y entretenimiento, como bares, discotecas y conciertos.