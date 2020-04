Panamá ordena cierre temporal de la mayor mina de Centroamérica por covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Panamá ordenó este lunes 6 de abril del 2020 el "cierre temporal" de la mina de cobre más grande de Centroamérica, de capital canadiense y un motor de la economía local, luego de que uno de sus trabajadores murió y se confirmaron 11 casos de covid-19.

La ministra de Salud, Rosario Turner, afirmó en una conferencia de prensa que se "ha ordenado el cierre temporal de la minera" y que "en horas de esta tarde" fue remitida la comunicación oficial de esta decisión a la empresa Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum.



El anuncio del "cierre temporal", por un plazo de tiempo que no fue precisado por Turner en la conferencia de prensa, tiene lugar luego de que el sábado murió un trabajador de un contratista de la mina, en la que se había instaurado un cerco epidemiológico tras confirmarse un caso de covid-19 el pasado 20 de marzo.



Turner dijo que durante un operativo realizado el domingo para evaluar la situación en la mina, situada en una zona del litoral Caribe panameño, se confirmó que 11 personas tienen covid-19 pero que no presentan dificultades respiratorias.



Cobre Panamá es una mina a cielo abierto con inversión de unos 6 100 millones de dólares que comenzó a exportar concentrado de cobre en junio pasado, principalmente a China, y en la que trabajan unos 6 000 trabajadores.



La representación de la empresa en Panamá prefirió de momento, a solicitud de Efe, no valorar la orden de su cierre temporal.



Pero el domingo en un comunicado, Cobre Panamá dijo que el fallecido era un trabajador de una de sus contratistas quien presentó síntomas similares a los de una gripe, fue evacuado de las instalaciones, y su muerte ocurrió fuera de la mina.



El Sindicato Industrial de Trabajadores/ras de la Construcción de Minas y Desarrollo de la Minería (STM) dijo en un comunicado, este domingo 5 de abril del 2020, que lamentaba la muerte del trabajador y volvió a pedir, como había planteado ya el pasado 20 de marzo, la suspensión inmediata de las operaciones.



Panamá, que confirmó su primer caso el 9 de marzo pasado, es el país más castigado por la enfermedad en Centroamérica: acumula 2.100 contagios y 55 fallecidos.



En el país rige una cuarentena obligatoria nacional indefinida de la que están exentos sectores básicos como salud, alimentos, transporte, banca y prensa, y los sindicatos se habían quejado de que en ese contexto se mantenía la actividad en la mina.



El Gobierno panameño ha destacado la importancia de la actividad de la mina, y reconoció que su actividad lideró el crecimiento del 3 % del producto interno bruto (PIB) registrado por Panamá en el 2019 y que este 2020 también apalancaría la expansión económica.



Cobre Panamá es la mayor inversión privada en la historia de Panamá: incluye una mina y una planta, donde se extrae el mineral y se procesa en concentrados, una zona portuaria, donde se filtra el material y se carga para transportarlo en buques, y una planta eléctrica de 300 megavatios.



Tiene previsto exportar a pleno rendimiento 320.000 toneladas métricas de concentrado de cobre al año, y la Cámara Minera calcula que con sus exportaciones impulsará del 2,5 % al 9,5 % el peso del sector en el PIB nacional.