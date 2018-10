El pago de intereses de deuda, lo que más subió hasta octubre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los gastos en sueldos a funcionarios públicos, en mantenimiento de las instituciones del Estado, en intereses de la deuda y otros rubros que se conocen como gastos corrientes siguieron al alza hasta octubre del presente año.

Para cubrir estas obligaciones, el Fisco destinó hasta ayer, lunes 30 de octubre del 2018, USD 415 millones más respecto a lo gastado en el mismo período del 2017.



Este incremento se da a pesar del plan de reestructuración y optimización del Estado presentado en abril pasado por el Gobierno. El programa buscaba, con medidas de austeridad institucional y reducción del tamaño del Estado, generar un ahorro de, al menos, USD 1 000 millones por año.



El rubro de gastos financieros, que corresponde al pago de intereses de la deuda pública, fue el que más creció. El aumento fue del 12% en relación al año pasado y continuará así hasta finales de año.



Inicialmente se presupuestó gastar USD 2 500 millones en este rubro, pero las nuevas emisiones de bonos presionarán este gasto y el Estado podría terminar pagando alrededor de USD 3 000 millones al cerrar el año, según expertos.

El exministro de Finanzas Fausto Ortiz explicó que los USD 2 154 millones de gastos financieros que se registran hasta octubre en el Presupuesto están subestimados. “El año pasado, en diciembre, se pagaron USD 2 500 millones por intereses de deuda y este año, en el que hay USD 6 000 millones más de endeudamiento que el año pasado, por lo menos tendremos unos USD 400 o 500 millones más de intereses”.



Con intereses que representarán alrededor del 3% del PIB al finalizar el año, según el exministro Ortiz, el gasto corriente terminará en cerca de USD 21 000 millones .



Jaime Carrera, titular del Observatorio de la Política Fiscal, dijo que el 73% de los 3 000 millones en intereses; esto es, unos USD 2 200 millones, corresponde a deuda externa.



“Eso es perjudicial para nuestra economía dolarizada, porque significa que salen esos USD 2 200 millones del país, además de los que salen por el pago de la amortización de la deuda, que son otros USD 2 000 millones”, indicó.



Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, considera que el pago de sueldos para los empleados públicos es otro problema para el Fisco.

Este egreso representa el 9% del total de gastos del Presupuesto y creció un 3% entre enero y octubre del 2018 frente al mismo período del 2017, según el Ministro Finanzas.



Hasta junio, según datos de la ejecución presupuestaria presentada estos días a la Asamblea, la nómina del sector público registró un aumento de 1 272 servidores públicos frente a diciembre del 2017.



“Es indispensable reducir el tamaño del Estado. El Gobierno dijo que no iba a renovar contratos temporales, pero eso no se ha visto. Es posible que algunos contratos terminen en diciembre de este año. Con ello, en el 2019 se verán reducciones mayores en el pago de salarios”, señaló Spurrier.



En lo que resta del 2018, la presión será más alta para la caja fiscal, ya que entre noviembre y diciembre se deberá desembolsar recursos por intereses. Además, el Gobierno debe pagar el bono navideño.



En lo relacionado a los ingresos presupuestados, la remisión tributaria de multas intereses y recargos, con la que el Gobierno espera recaudar USD 700 millones este año, podría ayudar a alcanzar la meta de USD 15 063 millones establecida por el Gobierno.

Según Ortiz, la recaudación tributaria al cierre de octubre será superior a la del mismo mes del 2017, cuando alcanzó los USD 1 258 millones.



Añadió que ese monto todavía no refleja el impacto de la remisión, debido a que lo recaudado hasta ahora por este concepto, según Finanzas, corresponde principalmente a pequeños contribuyentes.



Ortiz menciona que el Fisco necesitará conseguir hasta finalizar el año por lo menos unos USD 3 300 millones, si es que planea cumplir la meta de cerrar el año con un déficit de USD 4 400 millones.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, cree que las necesidades para el resto del año serán menores, de unos USD 2 468 millones. La mayor parte de recursos se conseguirá a través de bonos internos. Solo falta suscribir contratos de deuda por 454 millones, aunque los analistas consideran que el Gobierno buscará repetir operaciones como la de Goldman Sachs.



Finanzas se planteó la meta de cerrar el 2018 con un déficit fiscal de USD 4 400 millones; es decir, un 4,1% del PIB.

Hasta el 30 de octubre, según datos de esta Cartera de Estado, el déficit fiscal -que se registra cuando los egresos del Presupuesto del Estado son mayores a los ingresos- se ubicó en USD 866 millones, sin contar con los cerca de USD 400 millones en sueldos que se deberán pagar hoy.



Carrera dijo que al finalizar el año, la brecha sería menor al 4,1% esperado por el Fisco, pero eso se deberá básicamente al recorte en el gasto en obra pública e inversión.



Entre enero y octubre, este monto cayó un 25% en relación al mismo período del año pasado. No obstante, Ortiz considera que solo al finalizar el año se podrá medir realmente en cuánto cayó este gasto.



“El monto de inversión parece bajo hasta ahora porque el Gobierno no tiene dinero para pagar, pero en diciembre se presentan las facturas trabajadas de los proveedores, aunque no estén pagadas, y ahí se reflejará el monto real”, dijo.