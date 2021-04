Pacientes de covid-19 buscan en las calles de Nueva Delhi gotas de oxígeno

Con las reservas de oxígeno de Nueva Delhi disminuyendo en los hospitales, cada vez más pacientes de covid-19, que necesitan de soporte vital, recorren las calles de la ciudad para conseguir el oxígeno que los mantenga con vida.

Una hilera de cuatro camas en la acera de una carretera y dos cilindros de oxígeno médico son las instalaciones de emergencia en un barrio en el sureste delhí, a lo que suman un par de ventiladores que alivian el bochorno de 41 grados de esta tarde en la capital.



Hasta ahí se acercaban hasta no hace mucho los que necesitaban de soporte vital y no habían logrado entrar en los hospitales, pero ahora el pequeño centro de suministro callejero está vacío, después de que el último paciente consumiera esta mañana la última bombona.



"El oxígeno se terminó esta mañana, había un paciente, pero ya se fue", dijo a EFE Abhinav, uno de los encargados del centro después de ayudar a subir a un coche a otro paciente que llegó postrado en un catre y al que tuvo que rechazar.



En Nueva Delhi, con cientos de pacientes de covid-19 que dependen de ventiladores o soporte vital, varios hospitales han recortado el ingreso de pacientes para asegurar que las pocas reservas de oxígeno de las que disponen sean suficientes para los ya internos.



Nueva Delhi: 20 000 nuevos pacientes cada día



La capital es una de las ciudades más afectadas de la India por una segunda ola de contagios, que causa más de 300 000 nuevos pacientes cada día, 20 000 de ellos solo en Nueva Delhi, un ascenso veloz que está provocando el colapso del sistema de salud.



La demanda de oxígeno médico de la ciudad ha aumentado en más de cien toneladas métricas en cuestión de semanas, superando la cuota que recibía la región hasta ahora.



Esto ha obligado a las familias a buscar sus propias reservas para sus parientes enfermos para que puedan ser recibidos en los hospitales, o para ofrecer un poco de alivio en casa.



"Si hay algún paciente que está en extrema necesidad, que no puede ser admitido en un hospital o lo necesita con urgencia, lo puede obtener aquí. Esto es completamente gratuito", dice el joven frente a las instalaciones de este ambulatorio callejero.



"No encontrará (oxígeno) en ningún otro lugar", comenta Abhinav para explicar por qué todas las plantas de suministro de esta zona industrial están cerradas, y solo él disponía de los últimos litros.



El único punto de recarga de oxígeno está a una hora de camino de aquí, "pero tendrás que esperar horas en una larga cola", manifiesta el hombre que está a la espera de que uno de sus compañeros vuelva con más suministros para otro día de servicio.



Pero "hasta ahora no tenemos nada. Solíamos conseguirlo todos los días después de hacer cola durante 7 u 8 horas", lamenta.



Avisos por teléfono de la llegada de oxígeno



Sonu, un vecino de la ciudad de Faridabad, satélite de la capital india, vive frente a una planta de oxígeno del estado de Uttar Pradesh, y su nombre y su número de teléfono se han popularizado desde que decidió ofrecerse para informar de cuándo llegan las cisternas de abastecimiento a la planta de llenado.



"Estoy informando a la gente por teléfono cuando llega el suministro, tratando de ayudar. Ahora mismo no hay oxígeno, quizás al anochecer haya algo", explica a EFE para presentarse.



Saber cuándo una planta de recarga tiene reservas disponibles se ha vuelto clave en la búsqueda, ya que debido a la escasez, los camiones con entregas programados son desviados por las autoridades para atender otras necesidades.



"Ayer un camión de oxígeno se dirigía hacia aquí, pero fue desviado a la fuerza a Nueva Delh. Antes otro camión cisterna fue secuestrado y llevado a Firozabad", explica.



En este momento, "las personas tienen una gran necesidad", y por ejemplo esta mañana había oxígeno, y "la planta ofreció recarga gratuita en esta instalación, solo necesitaban traer su propia botella, pero enseguida se terminó", cuenta.



Mientras tanto, las autoridades del país hacen grandes esfuerzos por satisfacer la demanda, utilizando aviones de la fuerza aérea y el servicio de ferrocarril para acelerar los tiempos de reposición.



"El gobierno de Delhi ha decidido importar 18 tanques de oxígeno de Bangkok que comenzarán a llegar a partir de mañana. Hemos solicitado al Gobierno central que permita el uso de aviones de la Fuerza Aérea para esto", dijo hoy el jefe de gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal.



Un primer tren de "oxígeno express" llegó esta mañana a Nueva Delhi con unas 70 toneladas de oxígeno, para tratar de aliviar la crisis de esta ciudad de 20 millones de habitantes que requiere de casi 400 toneladas diarias.



Con más de 17 millones de casos acumulados de la covid-19, la India roza las 200 000 muertes, convertida en el epicentro global de la enfermedad.