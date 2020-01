Paciente pide sus fármacos al Andrade Marín; el hospital tuvo que hacer préstamo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 10 de junio de este 2020, Mauricio Zúñiga cumplirá 32 años. Pero el 18 de enero planea celebrar el primer año de su nueva vida. Ese día del 2019 le trasplantaron un riñón, que le ha permitido mejorar su calidad de vida. Sin embargo siente temor porque a veces no cuenta con el medicamento que requiere.

Por ello, el viernes 3 de enero recurrió a Twitter, para que se conozca su pedido. "Autoridades ya no tengo medicamentos, es mi derecho recibirlos gratuitamente y ustedes omiten mi problema. No quiero imaginarme que mi dolor y preocupación, así como el de decenas de personas, no les interese”, escribió en una carta que tituló "¡Mi súplica al HCAM!". Y que fue retuiteada 294 veces.



El domingo 5, según cuenta, recibió una llamada de alguien del hospital. Le pidieron acudir ayer, lunes 6, y le entregaron las pastillas que requiere, para un mes, pero con otro gramaje. No es la primera vez que ocurre, indica, pues con otro fármaco también tuvo que adaptarse y partir la pastilla por el cambio de gramaje.



Según dice durante casi tres meses no tuvo la medicación, son inmunosupresores que le permiten mantenerse sin problemas, luego del trasplante. Asegura que consigue 60 pastillas a USD 270. Requiere dos diarias.



Sobre este caso, EL COMERCIO pidió información al Hospital Carlos Andrade Marín, que respondió, que el medicamento Everolimus, para pacientes trasplantados, se encuentra en stock y se está entregando con normalidad.



Para conseguirlo, dicen, su Unidad Técnica de Farmacia solicitó un préstamo de 7 000 unidades de 0,75 miligramos a la Red de Salud Pública. Para mantener, dicen, el abastecimiento de esta medicina, está en ejecución un proceso de subasta inversa, que proveerá al HCAM de 98 736 unidades de 0,5 mg y de 65 731, de 0,75 mg, por nueve meses, aproximadamente.



"Así, las autoridades del Andrade Marín realizan las gestiones necesarias para satisfacer la demanda de sus pacientes más vulnerables", dicen vía e-mail.