Fallece paciente chino aislado en Quito con resultado negativo para coronavirus, confirma Salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este sábado 8 de febrero del 2020 que falleció el ciudadano chino, que fue hospitalizado y se descartó que tenga el coronavirus. En un comunicado, la Cartera de Estado señaló que "informó a la Cancillería ecuatoriana sobre el deceso del extranjero para que remita la información a la Embajada de China en Ecuador, para que se canalice su repatriación".

El ciudadano chino tenía 49 años, estuvo bajo observación por un posible caso de coronavirus, en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Se informó que llegó al país el martes 21 de enero del 2020. El hombre hizo escalas en Hong Kong y en España, antes de su arribo a territorio nacional.

Un día después de su llegada, sintió los primeros síntomas, entre ellos, insuficiencia respiratoria y también se habló de insuficiencia renal. El jueves 23 de enero fue hospitalizado y aislado como primer caso sospechoso del nuevo virus.



Desde ese día, el extranjero permaneció en observación constante y su estado de salud era crítico, según la información diaria del Ministerio de Salud. En su estadía le hicieron hemodiálisis, por su problema renal. Además, los galenos le tomaron muestras que se enviaron al Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta (EE.UU.) para descartar o no la presencia de la nueva cepa.



El miércoles 29 de enero, en rueda de prensa en la que se explicó que aún no se tenían los resultados enviados al exterior, el médico tratante Eduardo Castro, del Espejo, indicó que existía una alta posibilidad de que el paciente falleciera por su delicada condición de salud.



Casi una semana después, el martes 4 de febrero, la ministra del ramo, Catalina Andramuño, sostuvo que el paciente no tiene coronavirus pero dio positivo para hepatitis B y neumonía viral comunitaria. Y que seguirían cuidándolo.