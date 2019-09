Pablo Dávila: 'El espacio para cabildeo es mínimo en nuestra propuesta'

LEA TAMBIÉN

Es una cuestión política general, por supuesto, estamos planteando una reforma institucional, para fortalecer a la democracia. Planteamos la desaparición del Consejo porque esa función es responsable de la corrupción que estamos viviendo. ¿Es un proceso político electoral? Definitivamente, no. Hacemos todos nuestros esfuerzos para que el proceso de referendo se haga a más tardar en julio o agosto del 2020, para que no coincida con la campaña electoral.



¿Por qué poner tres temas en una misma consulta, eliminar el Cpccs, independizar a la Fiscalía y la bicameralidad?

Lo hicimos porque creemos que es lo más responsable con el país. Cuando empezamos este proceso era muy fácil decir que hay que eliminar el Consejo y pasar sus atribuciones a la Asamblea y hasta aquí llegamos. No hemos hecho eso, consideramos que la Asamblea es el órganos representativo del pueblo, por excelencia y por eso nos obligaba a hacer una reconsideración de su funcionamiento. Por eso planteamos el sistema bicameral, además de incluir los conceptos esenciales de participación ciudadana. Estamos diciendo: rescátense todos los elementos de participación ciudadana, pero dentro de la Asamblea Nacional.



¿Bicameralidad con veedurías para los nombramientos?

Sobre la designación de autoridades, se oye que se va a pasar todo a la Asamblea y se le va a dar la posibilidad de la troncha una vez más. Nosotros decimos no. Hay que cambiar el sistema de estructura en dos cámaras, pues genera un control: el Senado controla a la Cámara de Representantes y viceversa, pero adicionalmente el valor agregado de nuestra propuesta es que deberá haber participación ciudadana respecto a la designación de autoridades. La Cámara de Representantes tendrá comisiones técnicas de selección de funcionarios, integradas por sus miembros y de la academia. Ellos organizarán un concurso que tendrá una veeduría nombrada por el Senado. Luego habrá un proceso de impugnación. En nuestra propuesta el espacio para el cabildeo es mínimo.



Dijo que recogerán 5 000 firmas diarias, ¿como?

Ese es el objetivo. Hemos creado varias instancias, el Comité es la instancia que define la estrategia en el proceso de recolección de firmas. El proceso operativo se da en el territorio y hemos creado la Plataforma Social por la Institucionalización Democrática, con varias vertientes, el sector sindical, empresarial, organizaciones sociales y la academia.



¿Cómo se financian?

La campaña Actúa creó una plataforma digital, que tiene dos elementos fundamentales: informar permanentemente a los ciudadanos cómo va el proceso de recolección de firmas y por otro lado cómo va el levantamiento de fondos. Esta es la primera campaña político-ciudadana que es financiada por ciudadanos. Ahí entra el sector privado. Yo tengo una cercanía importante por los roles que he tenido en el pasado con el sector empresarial, espero que ellos colaboren en este proceso. Finalmente, el tema más importante para nosotros es el de transparencia. Todos los fondos que levantamos los ponemos en esa página www.actuaecuador.org.



¿Dónde están recogiendo las firmas?

Tenemos brigadas ciudadanas para recoger las firmas. Estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Portoviejo, Manta y Loja. Estaremos en otras ciudades; yo voy a recorres las 24 provincias.