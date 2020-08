Otto Sonnenholzner retoma las actividades políticas de cara al 2021 tras superar enfermedad

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, retomará sus actividades políticas físicas este martes 4 de agosto del 2020, de cara a las elecciones presidenciales del 2021. Esto luego de que superara una hepatitis A.

El exsegundo mandatario confirmó a este Diario, este lunes 3 de agosto del 2020, que la semana pasada retomó diálogos con diferentes fuerzas sociales y políticas con el objetivo de lograr una unidad para ir a los comicios. No obstante, este martes viajará a la ciudad de Machala para conversar de forma presencial con dirigentes locales.



“Estoy trabajando en un camino que evite la dispersión, una plataforma de unidad... es correcto. He conversado con organizaciones sociales, gremiales, sindicales, líderes juveniles, representante de la sociedad civil, alcaldes, prefectos y con líderes de movimientos y partidos políticos (…) No estoy al 100% de salud, pero el tiempo es corto”, reafirmó.



Sonnenholzner guardaba reposo médico por la enfermedad que le fue detectada días después de haber renunciado a la Vicepresidencia del Ecuador. Explicó que aún tiene indicadores hepáticos elevados, pero está mejorando. “Tengo pocos síntomas salvo agotamiento, pero obligado a cuidarme en la comida y no excederme en el trabajo.



“A partir del martes voy a visitar a líderes locales en sus ciudades. Lamentablemente dos semanas clave tuve que pasar en reposo, pero continúo con el objetivo”.



Sonnenholzner dejó la segunda magistratura tras haber permanecido 19 meses en el cargo. La Asamblea Nacional aceptó su renuncia y designó el pasado 17 de julio a María Alejandra Muñoz como su sucesora, la cuarta persona en ocupar esa dignidad en el gobierno de Lenín Moreno.



En su mensaje de despedida, el exvicepresidente explicó que trabajaría desde fuera de la Vicepresidencia para lograr una sociedad justa, prospera y equitativa. Aclaró que haría ese esfuerzo para que no quede duda alguna respecto al uso de recursos públicos.

Hizo un recuerdo de su paso por la función pública. “Trabajé por la unidad y con respeto, sin ver banderas políticas, sin ofender a nadie y enfocado en unir fuerzas para resolver los problemas de la gente”.