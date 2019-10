Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a la paz en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Frente a la conmoción social, política y económica que afecta al país, organizaciones de la sociedad civil convocaron a una gran minga nacional como mecanismo para restaurar la paz. Proponen la resolución de conflictos por medio de procedimientos democráticos como el diálogo.

La convocatoria la realiza la Mesa de Convergencia, colectivo de 22 organizaciones y movimientos nacionales; el Cabildo Cívico de Quito, que reúne a más de 200 organizaciones; el Consejo de Protección de Derechos de Quito; Acorvol, red de voluntariado de Guayaquil.



Estas organizaciones se unen a los esfuerzos de otros grupos para convocar a un diálogo nacional, con el fin de generar un encuentro que atienda los problemas estructurales del país, señaló Boris Cornejo, coordinador de la Mesa de Convergencia.



Los representantes sostuvieron que le dicen no a la violencia y al vandalismo. Que se pide estricto apego a las normas constitucionales para reprimir la violencia, que debe hacérselo pero en el marco de lo que las leyes dicen, no sobrepasarlas.



Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, recordó que el estado de excepción declarado en el país limita derechos pero no los suprime. Por ello, enfatizó en que es vital garantizar el respeto a la integridad, a la dignidad y a la vida de las personas. “Solicitamos bajar el nivel de violencia”.



Martínez anotó que es muy importante que el Gobierno disponga bajar los niveles de violencia, para que se pueda dar paso al diálogo. “Ningún hecho positivo se produce donde se respira miedo y violencia”.



Además, la vicepresidenta del Consejo hizo un llamado a la cordura. “No es posible que se haya atentado contra hospitales y lugares en donde se encuentran niños”. Dijo que la Junta Metropolitana de Protección de Derechos emitió medidas de protección para los niños y es importante que estas se cumplan.



Martínez también instó a respetar el trabajo de periodistas, personal de salud y defensores de derechos humanos. “Recordemos que su trabajo abona a garantizar la protección de la ciudadanía”.



Wilson Merino, del Cabildo Cívico de Quito, convocó a actores de tiendas políticas, a líderes sectoriales y gremiales, a la dirigencia indígena, a autoridades y al empresariado para que se sumen al pedido de la academia para encontrar respuestas al conflicto del país a través del diálogo.



La "minga nacional se adhiere a la propuesta de las cuatro universidades, que buscan ser mediadoras para que se establezca un diálogo entre el Gobierno, los indígenas y sindicalistas", dijo.



Además señaló que se ha denominado como minga al acto mediante el cual todas las organizaciones, conjuntamente con las universidades, llaman al diálogo. Pero además hay un plan de reconstrucción del espacio físico y de atención a población vulnerable.



El representante de la Unión Nacional de Periodistas, César Ulloa, solicitó a las autoridades a permitir el trabajo libre de la prensa y a la ciudadanía a informarse por canales oficiales para evitar el caos.