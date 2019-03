Las organizaciones sociales amenazan con protestas por suspensión de la consulta por Quimsacocha

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay y colectivos como Yasunidos Guapondelig dieron plazo hasta el próximo lunes 18 de marzo de 2019 para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre la decisión de la Unidad Judicial de Medidas de Protección de suspender temporalmente la consulta popular en el cantón Girón.

El CNE convocó para el 24 de marzo un plebiscito sobre las actividades mineras en el sistema hidrológico de Quimsacocha. El plazo fue dado la mañana de este jueves 14 de marzo de 2019 por los representantes de estas agrupaciones y comuneros de Santa Marianita y San Gerardo, que son jurisdicciones de este cantón azuayo de Girón.



Según el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, en el caso de no existir una repuesta favorable, “las organizaciones iniciarán movilizaciones desde el martes (19 de marzo)”.



Pérez señaló que “ninguna autoridad judicial puede interferir en las acciones que determine el Consejo Nacional Electoral en época de elecciones... Nunca nos notificaron para la audiencia ni la lectura de este fallo”.



Nidia Soliz, de Yasunidos Guapondelig, agregó que no permitirán la suspensión de la consulta para una fecha posterior al 24 de marzo de 2019. “Los mineros tienen temor de perder porque la mayoría de los habitantes de Girón están en contra de esta actividad”.



La Unidad Judicial de Medidas de Protección dispuso al Consejo Nacional Electoral suspender el plebiscito hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ese dictamen atiende una solicitud de medidas cautelares interpuesta por tres integrantes del colectivo Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando.



Uno de los integrantes que hizo es pedido es Víctor Barreto, presidente del Gobierno Parroquial de San Gerardo. Él señaló que es importante esta resolución porque la consulta se convirtió en un tema política vinculado con la campaña. “Nosotros no decimos que no se consulte, pero no estamos de acuerdo que sea en este momento y que no se consideren todos planteamientos del pueblo”. Dijo que se reunirán con las personas que están a favor de la minería para analizar esta resolución.



En las inmediaciones de Quimsacocha está el proyecto minero Loma Larga que fue concesionada la empresa INV Metals. Es uno de los cinco proyectos considerados como estratégicos por parte del Gobierno ecuatoriano.