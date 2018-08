Ordenan la detención de ex fiscal general de Paraguay

LEA TAMBIÉN

El ministerio público de Paraguay ordenó hoy, lunes 13 de agosto del 2018, la detención del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La fiscal Sandra Quiñonez anunció en su cuenta de Twitter que presentó la imputación en el marco de una investigación que se venía realizando desde hace por lo menos cinco años.



Según medios paraguayos, la policía se dispuso a localizar inmediatamente al matrimonio, aunque el abogado Marzio Elizeche adelantó que sus defendidos se mantendrán prófugos hasta acceder al expediente fiscal.



Según el diario ABC de Asunción, uno de los de mayor circulación en el país, Diaz Verón y su esposa acumularon una fortuna que no se corresponde con los ingresos que obtenían por sus respectivos trabajos.



En enero Díaz Verón aseguró que no iba a renunciar al cargo, pese a las denuncias en su contra, pero se vio obligado a pedir licencia y apartarse temporalmente del cargo para no entorpecer las investigaciones en su contra.



Se nombró a Alejo Vera, como encargado de despacho, y en ese interín, el presidente del país, Horacio Cartes, propuso una terna de candidatos al cargo y en marzo el Congreso concedió la venia para que Sandra Quiñonez ocupara la titularidad del ministerio público.



Al asumir, la funcionaria aseguró que no toleraría hechos de corrupción. "No vamos a tolerar hechos de corrupción, ni prácticas torcidas del pasado", dijo.



El pedido de detención de Díaz Verón se produce a dos días del cambio de Gobierno, con la salida de Cartes de la presidencia, el miércoles, y la asunción de Mario Abdo Benítez, ambos del conservador Partido Colorado de Paraguay.