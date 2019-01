Opositores, liderados por Guaidó, llaman a militares a rebelarse contra Maduro 

LEA TAMBIÉN

Opositores venezolanos, liderados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, llamaron este miércoles 30 de enero del 2019 a la Fuerza Armada a desconocer al mandatario Nicolás Maduro, quien a su vez la llamó a mantenerse unidos y leales.

“Fuerza Armada recupera tu dignidad”, “Maduro usurpador”, “Solo quiero que se vaya Nicolás”, “Guaidó, presidente”, “No + dictadura”, se leía en pancartas que portaban grupos de cientos de personas en varios puntos del país, sonando cornetas, pitos y cacerolas.



Con una bandera venezolana, en Plaza Altamira, en Chacao (este), Jaime Regalado pidió a los militares “que dejen entrar la ayuda humanitaria y se pongan del lado del pueblo”.



Previo a la movilización de este mediodía, Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, recibió una llamada telefónica del presidente estadounidense, Donald Trump, quien le expresó “completo respaldo”, dijo el líder opositor.



A primera hora, Maduro comandó maniobras militares en Fuerte Tiuna, mayor complejo militar en Caracas, donde denunció que “mercenarios desertores” buscan desde Colombia fracturar a la Fuerza Armada.

Los manifestantes mostraron mensajes en los que llamaban al ejército a rebelarse contra Maduro. Foto: EFE



“Unidad monolítica! ¡Moral máxima! Llamo a la Fuerza Armada (...) a una gran renovación, a una gran revolución militar de la moral”, arengó Maduro a unos 2 500 soldados.



Aunque la cúpula militar la calificó como un “engaño”, el líder opositor insiste en ofrecer amnistía a los militares que colaboren con una transición, buscando romper el sostén de Maduro, la Fuerza Armada.



Washington, que no descarta una acción armada en Venezuela, llamó a los militares a apoyar la transición.



En este pulso, Maduro encabeza varios actos oficiales. “¿Ustedes quieren que gobierne un títere de los gringos en Venezuela?, preguntó a jóvenes en un mitin. ¡Noooooooo!”, le respondieron.



“Estamos muriendo”



Guaidó también convocó la movilización en respaldo al ingreso de ayuda humanitaria, lo que el gobierno considera una puerta a una intervención militar norteamericana.



Washington dijo tener listos USD 20 millones para entregar, en alimentos y medicinas, cuya severa escasez agobia a los venezolanos y ha disparado la migración, cifrada en 2,3 millones de personas desde 2015 según la ONU.

Los opositores se congregaron en diferentes puntos de Venezuela, en donde las fuerzas de seguridad trataban de evitar su paso. Foto: AFP



“Tengo una bacteria y no encuentro los medicamentos. Necesitamos la ayuda humanitaria, los venezolanos estamos muriendo”, dijo Javier, de 22 años, quien, con un tapabocas, sonaba una cacerola durante una protesta en las afueras de un hospital del centro de Caracas.



Maduro atribuye el desabastecimiento a sanciones de Estados Unidos. Para Guaidó, este es el momento en que los militares tendrán “la decisión en sus manos de permitir o no la entrada” de la ayuda.



“Venezuela necesita ayuda, hay hambre, no hay medicinas, nuestros niños están muriendo”, manifestó una mujer en las afueras del hospital infantil en el centro de Caracas.



El temor a la violencia resurge con cada manifestación. Disturbios que estallaron el 21 de enero dejaron unos 40 muertos y más de 850 detenidos, según la ONU. Dos oleadas de protestas contra Maduro en 2014 y 2017 se saldaron con unos 200 muertos.