La oposición venezolana pide aumentar la presión a Nicolás Maduro por comicios legislativos

La oposición venezolana liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pidió este domingo 6 de diciembre de 2020 a la comunidad internacional que aumente la presión contra el gobernante Nicolás Maduro para que se celebren elecciones "libres", a propósito de los comicios legislativos que se celebran esta jornada.

"Desde la oposición democrática seguimos comprometidos con la búsqueda de una solución que permita a los venezolanos decidir su futuro, pero esto no será posible a menos que la comunidad internacional aumente la presión sobre la dictadura y sus colaboradores", dijo en un comunicado Julio Borges, representante de Guaidó para las Relaciones Exteriores.



Borges denunció también que el Gobierno de Maduro utiliza el "hambre y la crisis que viven los venezolanos como arma política para impulsar la participación" en las elecciones, en las que no participa la oposición liderada por Guaidó.



Insistió en que los comicios son un "fraude" por, según dijo, no existir "garantías democráticas".



En ese sentido, acusó al Gobierno de Maduro de "destruir" la confianza en el voto por elegir un Consejo Nacional Electoral (CNE) "ilegalmente", pues sus integrantes fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Parlamento, como establece la Constitución.



Asimismo, señaló que la "observación internacional permitida es la de los países que se empeñan en sostener al régimen y que no cuentan con una vocación democrática como es el caso de Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba".



Por ello, aseguró que la conjugación de la presión interna junto con la externa es lo que "fracturará a la dictadura".



Venezuela celebra este domingo unas cuestionadas elecciones por la falta de transparencia que ha denunciado la oposición que representa Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de cincuenta países.



Este grupo opositor decidió no participar en los comicios por, entre otras cuestiones, la intervención que hizo el TSJ a algunos partidos políticos.



Concretamente, el Supremo puso al frente de estos partidos a antiguos militantes que habían sido expulsados de las organizaciones por estar relacionados, supuestamente, con actos de corrupción.



De esta manera, los partidos intervenidos, con sus nombres, colores y símbolos, sí estarán en la tarjeta electoral pero no bajo el liderazgo de aquellos políticos que fueron elegidos por la militancia, sino de los impuestos por el TSJ.



El proceso de hoy inició a las 6:00 hora local y, según ha informado el jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, las máquinas de votación están funcionando casi en su totalidad.