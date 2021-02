Operativos en Ibarra y Otavalo ante las alertas de aglomeraciones en el feriado de Carnaval

En los cantones de Ibarra y Otavalo, en la provincia de Imbabura, se concentran los operativos de control para evitar aglomeraciones durante este feriado de Carnaval.

En la primera ciudad no está permitida la realización de actos públicos masivos, por lo que no fueron autorizados los carnavales Coangue, Olas del Río y Palenque, que hasta el año pasado se efectuaron en el valle del Chota.



Mauricio Andrade, comisario cantonal de Otavalo e Intendente encargado, señaló que han hecho inspecciones en las parroquias de Ambuquí y Salinas para evitar que se hagan actividades que no están permitidas por resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.



Funcionarios de la Intendencia y Comisaría Nacional, policías, agentes municipales, bomberos efectuaron un control en 10 espacios públicos de la zona.



Entre el 8 y 12 de febrero del 2021, la Intendencia y Comisarías Nacionales de los seis cantones entregaron 85 notificaciones a los dirigentes de los barrios urbanos y comunidades rurales para evitar que desarrollen actividades que impliquen la aglomeración de personas.



Esas comunicaciones fueron entregadas en base a las alertas detectadas en los seis cantones y tienen un enfoque preventivo, porque buscan evitar el aumento de casos de covid-19 en la provincia.



En la parroquia Miguel Egas Cabezas, en Otavalo, por ejemplo, se hicieron seis notificaciones a los responsables de eventos deportivos y artículos en varias comunas.



Andrade señaló que en caso de que hay incumplimiento las municipalidades de cada cantón deben establecer las sanciones.