ONU lanza plan de USD 2 000 millones contra la pandemia del covid-19

El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó esté miércoles 25 un plan de salud de USD 2000 millones para luchar contra el covid-19, con énfasis en los países más vulnerables ante la pandemia.

El plan responde a "una amenaza para toda la humanidad, y la humanidad entera tiene que plantarle cara. No basta con la respuesta individual de cada país", dijo Guterres, al solicitar respaldo de los gobiernos para la iniciativa.



El virus, recordó Guterres, "está llegando a países que sufren crisis humanitarias causadas por conflictos, desastres naturales y el cambio climático". En esas naciones, la ONU está especialmente preocupada por la situación de los refugiados, los desplazados internos, las mujeres y las niñas, indicó.



Para poner en marcha el plan, el fondo de respuesta a emergencias de las Naciones Unidas desbloqueó ya USD 60 millones, dijo Mark Lowcock, secretario general adjunto para asuntos humanitarios en la ONU. Previamente se habían liberado con ese fin USD 15 millones, añadió.



El plan comprende básicamente cuatro puntos, el primero de los cuales es la entrega de equipos de laboratorio necesarios para analizar el virus, y suministros médicos para tratar a las personas afectadas.



Luego, la instalación de puestos de lavado de manos en los campamentos y asentamientos de personas desplazadas o refugiadas.



"Esas personas no tienen un hogar en el que puedan practicar el aislamiento social o aislarse. Les falta agua limpia y jabón para realizar el acto más básico de protección personal contra el virus: lavarse las manos", abundó.



Lavarse las manos con agua y jabón "es fundamental en la lucha contra covid-19. Sin embargo, 40% de la población mundial, o sea 3000 millones de personas, no tiene en casa una instalación para lavarse así las manos", dijo la directora de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Henrietta H. Fore.



Un tercer componente del plan es el lanzamiento de campañas de información pública sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás del virus, y el cuarto contempla puentes aéreos y centros de distribución en África, Asia y América Latina y el Caribe, para trasladar a los trabajadores y suministros humanitarios.



El plan se activará durante los próximos nueves meses y los organismos de las Naciones Unidas serán los encargados de llevarlo a cabo con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, dijo Lowcock.



Guterres destacó que, tras causar la muerte a más de 19 000 personas y con más de 400 000 casos notificados desde diciembre de 2019, el virus está presente en todo el mundo, pero el plan de la ONU se dirigirá prioritariamente a los países pobres y las poblaciones más vulnerables.



El paraguas de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial considera a 76 Estados como los países más pobres, 40 de los cuales están en África, 26 en Asia, ocho en América Latina y el Caribe, y dos en Europa oriental.



"Nuestro mensaje a todos los países es claro: presten atención a esta advertencia ahora, respalden este plan política y financieramente hoy, y podremos salvar vidas y frenar la propagación de esta pandemia", insistió finalmente el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.