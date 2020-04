Iván Ontaneda dice que el 30% de las industrias que están funcionando lo hacen 'con muchísima dificultad'

LEA TAMBIÉN

Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca aseguró que un 70% de las empresas del país se mantienen cerradas. El 30% restante "está funcionando a media llave, con muchísima dificultad, sobrecostos, producto de las medidas protocolares de bioseguridad".

Anunció además que los mercados del país estarán abastecidos. "Queremos brindarle facilidades a las tiendas de barrio", aseguró además. El anuncio lo hizo a través de cadena nacional la mañana de este jueves 2 de abril de 2020. "Estamos garantizando las medicinas y los alimentos", aseguró el Ministro.



Por otro lado, Ontaneda aseguró que, desde su cartera de Estado, "estamos monitoreando permanentemente la de comercio internacional y la logística de la cadena de importación y exportación, que genera miles de plazas de empleo en el país. Es fundamental mantenerla expedita y con la vía abierta".



"Se ha complicado la logística", aseguró el Ministro, "sobre todo en ciertos puertos de ciertos países. Eso ha complicado no solamente al Ecuador y sus cadenas productivas, porque debemos entender que hoy esos mercados están cerrados por bioseguridad. Y al estar disminuidos los pedidos para nuestras industrias productivas, el efecto cascada viene hacia el país, que está sufriendo los efectos colaterales del coronavirus a nivel mundial. Eso el Ecuador está sintiéndolo de manera importante, más aún si somos una economía dolarizada".



"Estamos conversando permanentemente con nuestros pares en Colombia, en Panamá. En Colombia logramos abrir las fronteras con estrictas medidas y protocolos de bioseguridad. Primero es la salud de los ecuatorianos", enfatizó.



Corredores de abastecimiento



El ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, dio detalles en la misma rueda de prensa sobre los corredores para el abastecimiento de centros mayoristas a lo largo del país.



"Desde hoy hemos empezado a implementar el corredor logístico que, con el pasar de los días, la idea es ir perfeccionándolo. Consiste principalmente en cuatro rutas importantes que convergen en Guayaquil y que tratamos que la transportación de productos de primera necesidad que van a los mercados puedan llegar con fluidez".



Con esto, asegura el Ministro, la idea es "dotar de equipamiento para los transportistas, de equipo de protección y que inclusive podamos tener ciertos albergues para transportistas que tal vez no quieran ingresar a la ciudad de Guayaquil y puedan utilizar instalaciones como el INIAP donde pueden hacer transbordos de productos".



"La producción nacional está garantizada. El campo no para, pero evidentemente tenemos algunos problemas logísticos que con este corredor vamos a ir resolviendo en los próximos días".



Con respecto a la especulación de precios, el jefe de esta cartera de Estado aseguró que "estamos muy alerta de cualquier abuso que se cometa, pero también reconocer que cuando hay problemas logísticos en determinados productos puede haber incremento de precios".