OMS dice desconocer qué falla en España, el país europeo con más incidencia de covid-19

El impacto del covid-19 no cesa en España pese a las medidas restrictivas que aún rigen en la nación. Datos gubernamentales -difundidos por medios de comunicación internacionales- reflejan que el nuevo coronavirus causó, hasta este viernes 2 de octubre del 2020, la infección de 789 932 casos confirmados y 32 086 fallecidos por la afectación de la enfermedad. Las alarmas se encienden en el interior de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que admite no poder determinar qué está fallando en el país, pues registra un repunte de casos y muertes.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad de España, la tasa de incidencia del covid-19 en los últimos 14 días -hasta este viernes 2- se sitúa en 269,49 por 100 000 habitantes y va en ascenso en el segundo rebrote que enfrenta el país europeo.



La situación epidemiológica en España alarma a la OMS. Durante un encuentro de la Nueva Economía Forumn, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública del organismo, reconoció que su equipo ha destinado varias semanas de investigación para analizar por qué la nación registra la mayor incidencia del virus en el continente europeo. Sin embargo, aún no hay ninguna luz que los oriente.



Pese a que la nación ingresó en una etapa de desconfinamiento, los municipios locales no han bajado la guardia. Ante el repunte de casos de coronavirus, zonas como La Rioja, Murcia, Andalucía, Castilla, León, Galicia y Cantabria han multiplicado las restricciones desde agosto del 2020 y han dictaminado el cierre de locales nocturnos y la prohibición de fumar en las calles.



En Madrid, por ejemplo, más de un millón de habitantes no pueden salir de sus barrios si no es por motivos de primera necesidad desde el lunes 28 de septiembre del 2020, cuando se amplían a nuevas zonas las restricciones para frenar el virus, pese a que el Gobierno central considera a las medidas como insuficientes.



El uso de mascarilla es obligatorio a escala nacional, incluso en espacios cerrados. Pero los casos se continúan documentando.



Durante su intervención, Neira analizó el comportamiento de la sociedad española en el contexto de la pandemia y dijo que ni la transmisión intrafamiliar ni el comportamiento de los jóvenes justicia la dura situación que enfrenta España. En Italia, nación que enfrentó una dolorosa batalla contra el virus, no se ha registrado un rebrote en tal magnitud como en el país español, según la funcionaria. Lo mismo ha ocurrido en Francia y Suiza.



Neira enfatizó en la importancia de la concienciación ciudadana, especialmente, en los jóvenes. Asimismo, instó al Gobierno a potenciar la situación de la Atención primaria y determinar qué tan efectivo ha sido el cribado que se está manejando, es decir, la estrategia aplicada sobre una población para detectar el virus. "Es necesario que se revise el plan de detección, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena y asegurarnos de que hay un seguimiento. Si faltan rastreadores habrá que ponerlos y si hace falta corregir algo, hay que hacerlo", dijo.



No es un secreto el conflicto que existe entre las autoridades de Madrid -la ciudad más golpeada de la nación- y el Gobierno de España, pues está en la mira de la prensa internacional. Frente a ello, Neira no brindó una opinión porque afirma que la OMS no tiene elementos suficientes para juzgar dinámicas internas. Lo que sí expresó fue que, en lugar de ser noticia por problemas políticos, la nación debería concentrarse en ser un ejemplo de gestión sanitaria.



Además, la especialista recordó que son cinco los pilares básicos que deben aplicarse para responder al covid-19. El primero es el manejo adecuado de los pacientes en los hospitales y en los servicios sanitarias. El segundo, en cambio, corresponde al lavado de manos. Después, está el ventilar los espacios cerrados, dar instrucciones claras a la población para generar confianza en las medidas que se aplicar y contar con especialistas para interpretar los datos.