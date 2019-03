Oficialismo ratifica apoyo a Elizabeth Cabezas y plantean llevar a discusión del Pleno 'las infamias' contra el Presidente

LEA TAMBIÉN

El bloque legislativo de Alianza País (AP) ratificó su respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, de cara al proceso de reorganización que tendrá esta Función del Estado en mayo próximo.

"Se mantiene el apoyo a la reelección", dijo César Litardo, uno de los coordinadores de esta bancada, tras una reunión desarrollada este viernes 15 de marzo del 2019 en Guayaquil, aunque no participaron todos sus integrantes.



Los legisladores del oficialismo y sus aliados insistieron en que la filtración de un audio en el que, en medio de una votación del Parlamento, se oye a Cabezas conversar por teléfono con la ministra del Interior, María Paula Romo, es parte de una estrategia de desestabilización.



"Creemos que si bien se ha cometido un error, no es como para decir que el mundo ya se nos vino encima", declaró a la prensa Lenín Plaza, otro de los coordinadores.



El conflicto se produjo en la sesión 580 de la Asamblea, hace una semana, cuando el legislador correísta Ronny Aleaga, planteó un pedido de cambio del orden del día que, de acuerdo a los parlamentarios de AP, era ilegal, inconstitucional e improcedente.



Refieren que la Constitución, en su artículo 130, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su capítulo VIII, establecen el procedimiento para el control político a un Primer Mandatario, algo que Aleaga no tomó en cuenta en su moción.



Sin embargo, los oficialistas no descartan llevar lo que califican de "infamias" contra el presidente, Lenín Moreno, a debate del Pleno de la Legislatura, según indicó Daniel Mendoza, otro de ellos.



"Como Bloque AP-Aliados, consecuente con el compromiso por la transparencia, llevaremos al Pleno de la Asamblea los hechos registrados alrededor de las difamaciones e injurias en contra de nuestro Presidente Lenín. El ridículo intento del correato por caotizar al país será expuesto", indicó Mendoza.



Por su parte, la presidenta Elizabeth Cabezas concedió esta mañana entrevistas a distintos medios de comunicación de Guayaquil y desestimó el pedido de renuncia que le hiciera la correísta Marcela Aguiñaga (exAP).



Sostuvo que Aguiñaga no tiene "calidad moral" para ese exhorto y apuntó que el trasfondo de ellos es generar desestabilización y caos en el país.