Empresa Odebrecht afronta 45 procesos de investigación

El nombre de Odebrecht se repite en 40 investigaciones dentro de la Contraloría y en cinco expedientes abiertos por la Fiscalía. La participación de la gigante brasileña en obras construidas por el anterior Gobierno se analiza en dos vías: administrativa y penal.

La Contraloría ha establecido glosas económicas que aún no han sido canceladas por esta empresa. En cambio, en lo penal, la Fiscalía investiga desde el 2017 los casos Refinería del Pacífico y los proyectos Manduriacu, represa La Esperanza y Trasvase Daule-Vinces. Todos siguen en indagación previa, por lo que ni la firma extranjera ni sus exdirectivos no han sido procesados por la justicia ecuatoriana.



En la Contraloría, los auditores revisaron la actuación de la constructora desde el 2008 al 2018. Según el último reporte, Odebrecht recibió adjudicaciones de obras por parte de 15 entidades estatales, entre ellas, la Secretaría del Agua, Hidropastaza, Petroecuador, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Corporación Eléctrica del Ecuador.



En medio de esto, el nombre Odebrecht volvió a ser mencionado en la trama de corrupción del caso Sobornos 2012-2016. Pese a que José Conceição Santos, exgerente de la firma, admitió haber entregado personalmente dinero para las campañas de Alianza País, la firma tampoco forma parte del proceso penal. Santos, a través de videoconferencia, dijo que dio USD 2,6 millones para la campaña presidencial del 2013 y otros USD 2,5 millones para las seccionales del 2014. Él cumple ya una condena en Brasil.



En el caso Sobornos, el lunes, la fiscal General, Diana Salazar, dio por concluida la etapa de instrucción fiscal o fase de investigación pública. En un escrito aclaró que todas las diligencias dispuestas como pedidos de información, pericias, informes forenses y versiones deberán cumplirse, tal como fueron programadas. Con este cierre, ninguna persona más podrá ser incluida en el caso. Actualmente hay 26 procesados, entre estos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.



El actual Gobierno analiza firmar un acuerdo de reparación para que la compañía pague al Estado un monto económico que todavía no ha sido fijado. Se tomarán en cuenta cuestiones materiales e inmateriales, como el “daño social”.



La semana pasada, el presidente Moreno dijo que en su Gobierno no se contratará con la empresa brasileña y que las autoridades de control coordinan acciones sobre el tema. Incluso, dijo que se le pidió a la firma que colabore “para llegar a la verdad”, recuperar los capitales y ofrezca disculpas.



El 23 de agosto, Félix Martins, representante de Odebrecht para Ecuador, dijo que se busca una cuantificación del impacto de los hechos de corrupción a nivel social y económico de los países. Sostuvo que no existe una fórmula precisa para calcular la indemnización económica.



La empresa tiene un acuerdo de cooperación con la Procuraduría General de Brasil, que a su vez tiene otro con la Fiscalía de Ecuador, el cual obliga a los exdirectivos y a la firma a colaborar con las investigaciones en el país. Aun así, en los expedientes que se desprenden de su participación en las “megaobras” no avanzan.



Los informes de la Contraloría sobre los proyectos ya fueron remitidos a la Fiscalía, pues hay indicios de responsabilidad penal. Por ejemplo, en el informe sobre la hidroeléctrica Manduriacu se detalla que debido a los contratos complementarios el costo de la obra subió de USD 124,8 millones a USD 206,9 millones.



Además, el informe señala que el equipo de operación y mantenimiento de la central ha detectado “ciertas inconformidades” de los equipos principales y auxiliares. En el caso de la Refinería, la firma fue contratada para la remoción de tierras en El Aromo (Manabí) y la construcción del acueducto La Esperanza. El valor gastado ascendió a USD 1 531 millones. Luego de 11 años y nueve meses desde que se anunciara la construcción de la Refinería, las obras siguen inconclusas.



Los otros acuerdos de Odebrecht también están bajo vigilancia de las autoridades de control, aunque no se detectaron indicios penales.

Un ejemplo es el contrato de la fase 2 del Metro de Quito. La entidad encontró que se añadieron ítems de “herramientas y utensilios”, “material diverso consumo” y “materiales diversos” sin justificación. La Contraloría estableció que estos cambios afectaron al contrato en USD 11,5 millones.

Los hechos

23/09/2008

El entonces presidente Correa ordena la expulsión de Odebrecht, tras acusaciones de incumplimiento en contratos. En el 2010, la firma acepta otorgar compensaciones para volver al país.



21/12/2016

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionó en un informe sobre los supuestos sobornos que el grupo Odebrecht habría efectuado en 12 países, entre ellos Ecuador.



02/06/2017

Tras allanamientos realizados en Guayaquil, se detuvo a Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas. La Policía se incautó de una caja fuerte y de documentos.



14/12/2017

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional condenó a 6 años de prisión a Glas, a su tío y a otros tres implicados por el delito de asociación ilícita, dentro de la trama.



06/09/2019

José C. Santos, exdirectivo de la empresa, dijo que entregó USD 5,1 millones para financiar las campañas de Alianza País. Su declaración se dio en el caso Sobornos.

En contexto

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó USD 788 millones en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.