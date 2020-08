Ocho expertos refuerzan el Comité Científico que asesora al Municipio de Quito en las acciones contra el covid-19

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, reforzó el Comité Científico Honorario del covid-19. Se trata de un grupo de profesionales y expertos de la salud que se encarga de asesorar al Municipio en la formulación de estrategias y directrices para contener la propagación del coronavirus.

Sus recomendaciones giran en torno a la priorización de la atención sanitaria y la mitigación de las consecuencias a largo plazo de esta enfermedad.



A este Comité se incluyeron ocho académicos vinculados con centros universitarios del Ecuador y del exterior. Según informó la Alcaldía, el grupo consultivo cuenta así con expertos del más alto nivel con líneas de investigación en microbiología, inmunología, salud pública, epidemiología y biomedicina.



Los científicos y especialistas mantendrán reuniones periódicas con el alcalde Yunda cada 15 días. El objetivo es que durante esos encuentros el Comité asista al equipo de la Secretaría de Salud y al burgomaestre en la toma de las decisiones, tras revisar el crecimiento de la curva epidemiológica.



De esas reuniones saldrán lineamientos que deberán seguir todas las instituciones municipales que estén involucradas en la lucha contra la pandemia.



Quito, la ciudad más afectada por el covid-19, registró este 18 de agosto del 2020, 345 nuevos casos en las últimas 24 horas alcanzando un total de 18 945. En Ecuador, la cifra de contagios llegó a los 102 941, con un incremento de 1 190 en el último período, según el reporte N° 173 del Gobierno. De acuerdo con el informe, la capital concentra el 18,4% del total de casos a escala nacional.



La municipalidad informó que los miembros del Comité cumplen con un perfil académico, científico y profesional y que son parte crucial de la estrategia que aplica el Cabildo en la capital para desacelerar el avance de la pandemia, y para que poco a poco, la gente pueda retornar a sus actividades cotidianas de una manera segura.



El pronunciamiento de este Comité se sumará a los generados por los grupos de trabajo multisectoriales que coordina la Secretaría de Salud.



“Los nuevos integrantes de este equipo actuarán a título personal de forma independiente y honoraria en la asesoría científica al Municipio de Quito respecto a las acciones que se requieren para hacer frente a la pandemia, así como en materias científicas relacionadas con el covid-19”, reza el comunicado de la instrucción.





Los integrantes del Comité Científico Honorario



Dra. Ana María Gómez Jaramillo: médica, especialista en medicina interna. Es máster en enfermedades infecciosas, máster en docencia universitaria, PhD (c) ciencias de la salud. Y docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



Dra. Patricia Castillo: bióloga, máster en ciencias experimentales y tecnología, PhD en biomedicina especialización en inmunología. Además, es docente e investigadora de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí.



Dra. Ruth Jimbo: médica de familia, máster en gerencia en salud, máster en economía de la salud y del medicamento, especialista en evaluación de tecnologías sanitarias, PhD (c) en epidemiología y salud pública. Subdecana de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



Dra. Marbel Torres: bioquímica, máster en inmunología, PhD en ciencias de la vida mención Inmunología. Y docente e investigadora de la ESPE.



Dra. Andrea Gómez: médica, epidemióloga y salubrista. Y PhD (c) en la Universidad de Chile.



Dra. Paulina Andrade: Ingeniera en biotecnología, máster en biotecnología médica, PhD en enfermedades infecciosas e inmunidad. Investigadora post doctoral en la Universidad de California, Berkeley.



Dr. Gabriel Trueba: médico veterinario, máster en Inmunobiología, PhD en microbiología. Director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito.



Dr. Nikolaos Kyriakidis: biólogo, PhD en inmunología. Y docente e investigador de la Universidad de las Américas.