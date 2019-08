Los nuevos créditos hipotecarios del Biess ya están disponibles

LEA TAMBIÉN

Desde este lunes 26 de agosto del 2019, los afiliados al Seguro Social ya pueden acceder a los nuevos créditos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), con tasas del 5,99% y 6,99%.

Las ventanillas del Biess en la Plataforma Financiera, ubicada al norte de Quito, atienden a los clientes de 8:30 a 17:30 de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 13:00. No hay atención los días domingo. A escala nacional, la entidad dispone de 32 oficinas.



El Biess ofrece financiar el 100% de avalúo de viviendas de hasta USD

130 000. El monto del crédito al que podrá acceder el cliente dependerá de su capacidad de pago.



A diario, la oficina matriz del Banco recibe a cerca de 2 500 personas con inquietudes de todo tipo, pero desde que se anunciaron las nuevas condiciones de los hipotecarios, la semana pasada, las consultas sobre este tema representan el 45%.



Javier Guano, un jubilado de 59 años de edad, acudió a la entidad para saber si puede acogerse al beneficio de menores tasas de interés, pero solo le indicaron que ingrese a la página web del Banco (www.biess.fin.ec).

Andrés Campaña, director provincial de Pichincha del IESS, habla sobre los nuevos créditos hipotecarios del Biess.



El problema para Javier es que no sabe usar el Internet y en las oficinas de la institución no hay una ventanilla o espacio especial para atender a los afiliados de avanzada edad en este asunto.



Hasta las 10:30 de este lunes se registraron quejas de algunos usuarios de que la plataforma aún no registraba las nuevas condiciones. El Biess explicó que la página ha tenido mucho tráfico y que el sistema se relantiza un poco, pero aclaró que se trata de una situación habitual cuando presentan un nuevo producto. "La gente está muy interesada", se señaló.



Las nuevas reglas para los hipotecarios disponen que los créditos para viviendas de hasta USD 90 000 gravan una tasa del 5,99%. Las casas valoradas hasta USD 130 000 pagarán intereses del 6,99%. En ambos casos el plazo es de 25 años.



Para viviendas de USD 130 000 a USD 200 000 la cobertura del financiamiento será al 90%. Y el monto máximo que se concederá en un préstamo será de USD 460 000.



La institución aclaró que las condiciones del plan abarcan únicamente a viviendas terminadas, nuevas o usadas. No aplica para construcción o compra de terrenos.