Nuevo ecosistema de seguridad para protegerse de la delincuencia

Alerta Global se puede instalar en distintos dispositivos tecnológicos. Foto: Cortesía

Dayana Vinueza

Imagine un ecosistema que permite conocer en dónde se encuentra cada miembro de su familia y enviar una alerta si es que alguien está en peligro.

Los creadores de Alerta Global pensaron en cómo proteger a la familia, vecinos y a la comunidad.

Este ecosistema de seguridad integra de forma activa a los hogares, negocios, empresas, condominios y barrios con las unidades de asistencia y auxilio inmediato públicas y privadas.

Permite armar una red privada de personas de apoyo ante emergencias: familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo y de ser el caso, personal de seguridad.

Lo novedoso de este sistema es que convierte en botones de emergencia a varios dispositivos: celulares, teléfonos fijos, computadores del hogar o negocio, alarmas domiciliarias, comunitarias, cercas eléctricas, entre otros, para generar una oportuna asistencia.

¿Cómo funciona el ecosistema?

Cuando un usuario activa el ecosistema de seguridad, mediante uno de los dispositivos, se envía una notificación de emergencia a su red privada de personas. Si el usuario cuenta con seguridad privada, también será notificado a la empresa encargada. Inmediatamente se desplegará la información de la persona que se encuentra en peligro y su geolocalización.

El reporte de alerta mostrará los datos de la persona en peligro y su geolocalización

“Yo decido quien de la familia recibe la alerta de seguridad. A su vez la alerta llegará a los vecinos y en caso de ser un barrio organizado, la alerta llegará hasta quienes estén encargados de la seguridad privada con la geolocalización de donde se debe atender la emergencia”, asegura Eduardo Merchán, uno de los creadores de este ecosistema.

Alerta Global cuenta con una central de monitoreo de emergencias vía web, la cual incluso puede encontrarse en las instalaciones de las empresas y organizaciones o en los puestos de seguridad de su conjunto o barrio.

Merchán asegura que Alerta Global está diseñado para brindar servicio a pequeñas y grandes empresas con diferente giro de negocio. Esto permite que cada empleado cuente con un botón de pánico en su dispositivo móvil ante una emergencia en cualquier parte del mundo.

Un ecosistema con varios dispositivos conectados

El ecosistema de seguridad es inclusivo porque permite que personas que no son afines a la tecnología puedan reportar una emergencia llamando a un número o activando un botón.

“Si yo me siento en riesgo tengo muchas alternativas para hacer la alerta”, señala Merchán. Por ejemplo, si es que estoy en mi vehículo y este se me daña en la carretera o en una zona peligrosa, activo el botón de emergencia desde mi celular. Mis familiares recibirán una alerta y la localización de dónde me encuentro para poder rastrearme”.

Otra situación que se puede presentar, es que si un delincuente entra a mi domicilio se activa la alarma de la casa y llega la alerta a los vecinos del barrio y también se activará la alarma comunitaria.

Si es que el asalto se da en un local comercial, la alarma se puede activar desde una tecla en el computador, en caso de que el celular sea robado.

El sistema de monitoreo permite además vigilar las cámaras de seguridad del domicilio o del negocio, aun cuando no exista una emergencia. Incluso se puede conectar a las cámaras de vigilancia del barrio para una mayor cobertura de seguridad.

Al momento ya se encuentra disponible en todo el país, e incluso sirve para quienes están fuera del Ecuador. Por ejemplo, si alguien está de viaje en otro país, igual recibirá las alertas y podrá estar al tanto de cómo está su vivienda mientras regresa.

¿Cómo se instala?

Merchán explica que la familia, empresa, conjunto o barrio que contrate el servicio recibirá la capacitación para activarlo. Cada jefe de hogar recibirá sus credenciales para el uso de la herramienta. El colocará la información necesaria de los miembros de su familia que quiere que estén conectados al ecosistema.

El sistema de monitoreo se puede instalar en la guardianía para que puede monitorear las alertas de todos los vecinos. En el caso de presentarse alguna emergencia tiene un botón para poder enviarle la alerta al Whastapp de la policía del barrio. Es decir, todo está conectado.

Gilberto Arias, otro de los creadores, considera que el sistema incluso trabaja un tema de resiliencia pues no solo funciona ante temas de delincuencia, sino ante desastres naturales.

“Los miembros de la familia pueden saber dónde se encuentran cada uno e incluso ayudar a localizarlos si pasara algún evento natural”.

