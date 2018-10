Norma Vallejo y Fabricio Villamar se replican con citas bíblicas en el Pleno

LEA TAMBIÉN

La asambleísta Norma Vallejo, de Alianza PAÍS, aseguró hoy, martes 16 de octubre del 2018, que no pedirá licencia y se mantendrá en el Parlamento para defenderse de las acusaciones que enfrenta por supuestos cobros indebidos a sus asesores.

"Aquí estoy y aquí me quedo. He sido injustamente acusada por políticos sin respaldo popular y con una grabación clandestina, pero no me juzgarán porque no tienen la estatura moral para juzgarme. Formen cualquier comisión porque por mí hablarán la verdad y los hechos", enfatizó.



Vallejo acudió con un discurso a la sala de sesiones del Pleno, en momentos que la Asamblea se apresta a conformar una Comisión Multipartidista para investigar la denuncia presentada en su contra por Fabricio Villamar, de CREO.



La legisladora aludió a una cita de la Biblia, al Evangelio de Mateo, para advertir a los legisladores que "con la misma medida con que mides a otros serás medido".



"Aquí estoy, aquí me quedo porque acá me trajo el voto popular y porque soy víctima de una acusación maliciosa", insistió.



Vallejo advirtió que acudirá "a todos los órganos judiciales en defensa de mis derechos por el honor de mi familia y por honor de la lucha digna de los trabajadores".



Se declaró como "víctima de una infamia" por no haber aceptado "acuerditos", aunque no dio más detalles. Insistió en que Alianza PAÍS es un partido que se financia con los aportes de sus militantes y no se debe a la banca.



"No le temo al juicio de la Asamblea no le temo a la justicia, al único que le temo es a Dios y él sabe que las acusaciones que soy víctima son una falacia maliciosa", recalcó.



Su intervención no duró más de cinco minutos. Enseguida tomó la palabra Villamar y él aludió al Evangelio de Lucas para replicar que no se debe "extorsionar" a los trabajores.



Ambos demandaron que se conforme una investigación independiente para que investigue el caso.



Pese a que la conformación de esa instancia estaba incluida en el orden del día para la sesión de hoy, la presidenta encargada Viviana Bonilla (exAP) decidió suspender el tratamiento hasta que haya acuerdos entre las bancadas.