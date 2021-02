Más niños con síntomas respiratorios se tratan en Hospital del IESS Quito Sur, hay siete casos

La dinámica de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 ha ido variando en las últimas semanas. En el Hospital Quito Sur, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se registran más casos de niños y adolescentes.

Francisco Mora es el coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología de este sanatorio centinela, en donde se prioriza a los infectados con coronavirus. Este jueves 11 de febrero del 2021, el médico comentó que: "en estos días se ha reportado un aumento de flujo de pacientes de este grupo etario en nuestra emergencia pediátrica".



Se trata de menores de 18 años con síntomas respiratorios, similares a los que se presentan en casos de covid-19. Es decir, tos, malestar corporal, fiebre, entre otros.



Antes llegaban unos 30 niños cada día. Hoy diariamente se reciben unos 60, que ingresan con malestar respiratorio. "El 80% de los que tienen covid-19 vuelve a su casa, ya que la sintomatología es menor y se les trata de forma ambulatoria (no se los hospitaliza). El 20% restante necesita hospitalización y se les hace una observación de 24 horas en emergencia. De este total, el 10% sube a piso; y de este último, 1% llega a la unidad de cuidados intensivos (UCI)”, dijo Mora.



Cuando un sanatorio centinela -aclaró Mora- habla sobre el aumento de casos no quiere decir que haya una saturación de los servicios hospitalarios. Actualmente hay siete pacientes pediátricos en los diferentes espacios para valoración por la enfermedad covid-19 y otras.



También recordó que los chicos tienen una menor estancia en los servicios médicos. “Comparemos adultos con niños. Los primeros que llegan con cuadros complicados permanecen entre siete, ocho y 10 días en el hospital. Mientras que los pediátricos entre dos a cinco días, para monitoreo y exámenes clínicos, antes de darles el alta”.



En redes sociales hubo preocupación ante el aumento de estos diagnósticos. Incluso se habló de que un chico había fallecido en esta casa de salud. El hospital aclaró que esa noticia es falsa. También se barajó la posibilidad de que los niños hayan sido infectados con la nueva variante, identificada en diciembre del 2020 en Reino Unido. Pero eso solo se podría comprobar a través de la secuenciación o estudio de la huella del virus.



En la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) se realizan estos análisis. Hasta el momento han secuenciado 129 muestras tanto de adultos como de infantes para conocer si se trata de la ‘variante londinense’ o alguna otra. La USFQ no precisó cuántas de las muestras son de niños.



En Ecuador suman siete diagnósticos confirmados de la variante conocida como B.1.1.7. Uno de los casos corresponde a una adolescente de 12 años que estaba hospitalizada en una casa de salud de Quito, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP), el jueves 28 de enero del 2021.

Este caso llamó la atención ya que la menor no registraba salidas del país; tampoco nexos con otros pacientes contagiados, por lo cual se habló de una transmisión comunitaria.