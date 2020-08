¿Por qué los niños se contagian menos de covid-19?

LEA TAMBIÉN

Una de las razones por la que los niños no desarrollan cuadros graves de la enfermedad por SARS-CoV-2 podría ser que en ellos existen menos receptores ACE2 en el epitelio nasal (en las fosas), los cuales aumentan en la vida adulta, según se ha demostrado en estudios realizados en Estados Unidos. Se trata de la enzima convertidora de angiotensina 2, a la que se adhiere el nuevo coronavirus en las superficies celulares.

Las células del cuerpo tienen receptores -explica la infectóloga pediatra del Hospital Metropolitano, Johana Acebo- a través de los cuales ingresan proteínas, medicamentos, entre otros. A esos receptores -indica la médica- se pueden unir hongos, bacterias y virus como el causante de covid-19.



Los niños -señala Acebo- tienen menos receptores que posibilitan la entrada del coronavirus, por lo que es menos probable que los pequeños que contraen la enfermedad presenten síntomas graves o su recuperación tarde como la de un adulto.



Los virus como el SARS-CoV-2 -anota la especialista- necesitan una célula para vivir. "Si el virus llega y no encuentra un receptor para unirse a la célula, se muere".



La enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra en varios tejidos del cuerpo, incluidos los de riñones, el corazón y, sobre todo, los pulmones, explica la infectóloga pediatra del Hospital Vozandes, Adriana Arnao.



Los virus -señala la pediatra- tienen una proteína denominada spike, la cual, como si fuera una llave, se adhiere al receptor ACE2, como si este fuera una cerradura, que se abre para permitir la entrada hacia las células y causar la infección.



Es probable -señaló Arnao- que los niños tengan menos cantidad del receptor, por lo que -se cree- se infectan menos y cuando lo hacen tienen síntomas leves y se recuperan más rápido. La pediatra enfatiza en que esta puede ser solo una de las razones para que a los menores que contraen covid-19 les vaya mejor que a los adultos. "Todavía falta mucho por estudiar, otra razón puede ser su sistema inmunológico".



Por ello la médica pide no causar alarmas innecesarias en la familia, debido a información que no está 100% comprobada. Arnao recomienda no asustar a los niños y permitirles momentos de distensión sin exponerlos. "Los lugares abiertos, con poca gente representan muy bajo riesgo de contagio, por ejemplo parques. Los de alto riesgo serían centros comerciales, supermercados, lugares cerrados, a donde no se recomienda que vayan".