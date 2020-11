Un niño de cuatro años perdió a sus padres que murieron por covid-19 

El virus del covid-19 terminó con la vida de Mariah y Adan, padres de Raiden González, un niño de cuatro años que vive en Estados Unidos.



"Hoy me dijo que deseaba tener a su madre de regreso y que solo la quería de regreso", dijo la abuela del menor, Rozie Salinas, al medio estadounidense NBC News. "Le acabo de decir que ahora son ángeles que nos vigilan". agregó.



Según la información del medio publicada el 14 de noviembre del 2020 en su sitio web, los progenitores de Raiden fallecieron con tres meses de diferencia, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.



NBC News menciona que la tragedia de la familia comenzó en junio pasado, cuando un compañero de trabajo del padre del pequeño, Adan, dio positivo al covid-19.



El hombre de 33 años se contagió de la enfermedad y a lo pocos días sus síntomas empeoraron y fue internado en un hospital de la ciudad de San Antonio, Texas, donde se le diagnosticó una neumonía severa. Adan falleció el 26 de junio del 2020.



Mariah, la madre de Raiden, de 29 años, enfermó en octubre. La mujer presentó un cuadro bronquial y fue trasladada al hospital. Después de dos días de permanecer internada, murió el pasado 6 de octubre. Análisis posteriores realizados a su cuerpo determinaron que también se había contagiado de coronavirus, según el medio de EE.UU.



Actualmente, el niño está bajó el cuidado de su abuela, Rozie Salinas, quien le prepara una fiesta de cumpleaños para el próximo 28 de noviembre.



"Tenemos varios clubes de camiones, motociclistas, clubes de Mustang, autos clásicos, clubes de Jeep, además del departamento de bomberos. Va a haber una gran participación", dijo.



Salinas también comentó que planea hacer un homenaje para su hija y su yerno después de las vacaciones.



En medio de todo el dolor, la mujer señaló que su nieto es su motor para continuar.



"Él es lo que me hace seguir adelante, sus recordatorios amistosos y constantes que me dicen cuánto me ama. Siempre me agradece por cuidarlo, pero tengo que pensar en él. Es una situación difícil de procesar", agregó.