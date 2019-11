Niña del pueblo Saraguro le pide al presidente Moreno ‘no persiga a nuestros hermanos indígenas’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Siway Lozano, niña del pueblo Saraguro, llegó a Carondelet este miércoles 20 de noviembre del 2019, para hablar con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el marco de la celebración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

A la pequeña de los pueblos y nacionalidades indígenas le correspondió hacer una exposición sobre el derecho a la participación, en el salón de banquetes del Palacio de Gobierno, ubicado en el centro de Quito.



Tras pedir ser escuchados y de proponer la creación de espacios para poder expresarse, a la niña se le quebró la voz, al hacer su petición final al Presidente de la República: “le pido Lenín Moreno Garcés por favor que ayude cumpliendo con esto y que no persiga a nuestros hermanos indígenas, que ellos no están haciendo algo malo sino defendiendo los derechos de nosotros”. Esto en referencia a la secuela de las protestas, ocurridas en el país, entre el 3 y 13 de octubre, por el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís y el diésel, cuyo documento fue derogado el 14 de octubre.



Ante tal petición, Moreno aseguró que no existe persecución y que la situación generada por el levantamiento se encuentra en manos de la justicia. Jaime Vargas y Leonidas Iza, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), entre otros, están procesados.



“Hay veces que los adultos también nos sentimos vulnerables”, respondió el Primer Mandatario, “los jóvenes son propensos a gritar a los adultos”.



Moreno instó a los niños y jóvenes presentes a cumplir con sus obligaciones y a actuar de manera justa para que no se conviertan en adultos injustos con hijos que reclamen lo que ellos hoy piden. “La libertad no es hacer lo que me da la gana sino lo que se debe”, dijo el Presidente.



En el país hay 6,3 millones de niños y adolescentes, según proyecciones del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Pacto por la Niñez y Adolescencia se pregunta ¿es la Convención una promesa incumplida por la Niñez y adolescencia que vive en el país? ¿Hemos cumplido a cabalidad con el compromiso realizado hace 30 años?



Y reflexiona diciendo que en las últimas tres décadas hemos tenido diez gobiernos, decenas y decenas de ministros, congresistas, asambleístas, alcaldes, concejales, jueces, fiscales, defensores públicos, maestros, religiosos y dirigentes sociales. A todas, según señalan los activistas, los niños del país tienen el derecho de mirarlos a los ojos e interpelarles sobre el cumplimiento del compromiso realizado.



El Pacto por la Niñez y Adolescencia reúne a organizaciones que trabajan por derechos de esta población. Recuerdan que uno de cada 5 niños sufre desnutrición crónica y en zonas rurales indígenas llega al 50%.



La desnutrición crónica que sufren los niños, especialmente la niñez indígena, es imperdonable. El 24% de los niños y niñas menores de 5 años padecen de desnutrición crónica en el país y la mitad de los niños de 6 a 11 meses sufren de anemia.



También señalan que uno de cada 4 niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza. El porcentaje de niños y adolescentes que viven en hogares en situación de pobreza multidimensional supera el 55% de los niños, niñas y adolescentes en 12 de las 24 provincias del país. Existen mayores niveles de pobreza en la población afrodescendiente e indígena y en las áreas rurales.