Policía activa búsqueda de niña de 2 años desaparecida en local del sur de Quito, con la Alerta Emilia

Las familiares de Jazmín Anahí Miranda Alanuca, una niña de 2 años, están desesperados. La pequeña desapareció aproximadamente a las 15:00 del martes 6 de agosto del 2019 en el sector Pueblo Unido, en el sur de Quito. Tras la denuncia que interpuso su padre, Xavier Miranda, el Ministerio del Interior activó la tarde de este miércoles 7 de agosto la Alerta Emilia, un protocolo de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes en Ecuador que difunde el aviso en Facebook.

La niña mide 70 centímetros, tiene la piel trigueña, cabello corto negro, ojos negros y vestía un enterizo y zapatos color rosado el día de su desaparición. El padre de la menor dice que la última vez que vieron a Jazmín, su hija descansaba en un local de servicio de Internet de su madre, ubicado en el sector Pueblo Unido, sur de la capital.



"Un cliente llegó y mientras Paola (la madre) la atendía, mi hija estaba en la puerta. Los vecinos de una ferretería aledaña vieron cómo una mujer salió de un taxi, la amarcó y la subió en un taxi amarillo. Copiaron la placa pero los agentes de la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro) la verificaron y no coincide", relata Xavier, con la voz entrecortada.



Después de la desaparición, Xavier y su familia iniciaron la búsqueda de su hija en ese instante. "En el barrio no la encontramos y buscamos en todos los rincones. Después, caminamos de sur a norte para poder interponer la denuncia. Recién hoy (miércoles) a las 8:30 nos la aceptaron". Los agentes de la Dinased ya iniciaron las investigaciones para localizar su ubicación.



"Les rogué a los agentes que por favor hicieran todo lo posible para encontrar a mi nena. Temo que el tiempo pase y no saber dónde está o qué le están haciendo", insiste el padre desconsolado. El hombre no pierde la esperanza de localizar a su pequeña, que vio la luz el 30 de marzo del 2017.

El padre solicita a la ciudadanía ecuatoriana que colabore con toda información posible sobre el paradero de Jazmín. "Es una bebé de 2 años cuatro meses. Es indefensa. ¿Cómo pueden hacerle eso? La amo. No sabemos qué hacer. Le pido a la sociedad que por favor me ayude con todo lo que puedan leer o escuchar", señala.

Si usted ha visto a Jazmín o conoce información sobre su paradero, puede entregar los datos al 1 800 DELITO (33 54 86).