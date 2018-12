Nieve y granizo cayeron en el Parque Nacional Cajas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tarde de este martes 4 de diciembre del 2018 cayó nieve y granizo en la zona del Parque Nacional Cajas. Este fenómeno natural se hizo más evidente sobre la calzada de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, en la provincia de Azuay, en el sur del Ecuador.

En algunos sitios, la calzada se tornó blanca por la capa blanca de nieve. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador se ubicaron en los sectores más críticos para dirigir el tránsito, hacer que los conductores reduzcan la velocidad y evitar accidentes.



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó de este particular en su cuenta de Twitter para alertar a los conductores que utilizan esta carretera. En la capital azuaya no ha llovido en la última semana, el sol se impone en el día, pero las noches son más frías.



Con el pasar de los vehículos fue desapareciendo el hielo de esta zona de El Cajas. Las entidades de socorro no registraron llamadas de emergencia.