Nicolás Maduro advierte sobre 'tolerancia cero' a grupos armados colombianos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidentede Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este 9 de noviembre del 2018 que su línea será "tolerancia cero" con los grupos armados colombianos que ingresen a territorio venezolano y alertó que hará justicia para los soldados que murieron esta semana en un ataque en la frontera, que atribuye a un grupo paramilitar.

"Toda la violencia y la guerra de Colombia se viene para acá. Deben saber los grupos armados y violentos que he decretado tolerancia cero contra quienes quieren traer esa guerra y violencia", señaló en un acto con los soldados heridos en el ataque en la región sureña de Amazonas.



Maduro recibió también en la casa de Gobierno a varios de los soldados heridos durante el atentado del que dijo haber sido víctima con drones cargados de explosivos, en agosto pasado.



Maduro dijo que en Colombia fueron entrenados los responsables de ese atentado y que también de Colombia vinieron los "criminales que asesinaron" a los soldados en Amazonas, que además de causar la muerte de tres hirieron a otros 10 soldados.



Asimismo, ratificó a la Fuerza Armada su orden de buscar hasta "debajo de las piedras"a esos "asesinos" de soldados de la Guardia Nacional (policía militarizada). "Son unos asesinos, cobardes. (En Amazonas) fueron masacrados tres muchachos nuestros", dijo y agregó que este año han ocurrido más de 15 incidentes "graves" en la frontera con Colombia, de los cuales acusó a grupos paramilitares.



Dijo que el país vecino tiene 70 años en una guerra que los colombianos "no han querido resolver". Agregó que el Gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con la guerrilla, que luego fue "burlado y apuñaleado y en Colombia continúa la guerra, más cruenta, más dura que antes".



"Venezuela ha sido víctima de la guerra en Colombia por 70 años. Cuánto daño nos viene de allá, pero el más doloroso es éste, porque tiene que ver con la tranquilidad, la vida de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada", dijo.



Maduro exhortó a su par colombiano, Iván Duque, a "hacer la paz y no promover más la guerra, los falsos positivos, los engaños". "Levanto la voz para que tome las riendas del proceso de paz con la guerrilla, con los paramilitares, para que dejen de hacernos daño a los pueblos de Colombia y de Venezuela. Mientras hacemos el esfuerzo para que Colombia retome el camino de la paz, he ordenado que se refuercen los planes de protección de la frontera", recalcó.



Asimismo, insistió en que Venezuela tiene derecho a la paz y "el que quiera hacer la guerra en Colombia que se vaya a Colombia y deje a Venezuela en paz". Dijo que el reciente anuncio de Duque de que movilizaría 5 000 soldados para la protección de la frontera fue una "mentira".



"Nos toca a nosotros mover soldados y armas. ¿Se dan cuenta el daño que nos hace la guerra y la oligarquía colombiana? Tengan la seguridad de que como comandante en jefe de la Fuerza Armada voy a hacer justicia por este ataque", aseveró.



Dirigentes de oposición responsabilizaron de la emboscada en Amazonas a una célula del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que supuestamente opera en la zona.