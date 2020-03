Maduro asegura que la justicia les 'va llegar a todos los terroristas'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes 30 de marzo del 2020 que la justicia les "va a llegar a todos los terroristas", a los "conspiradores" y a los "complotados", si bien no dijo de forma expresa ningún nombre.

"No me gusta hablar por hablar, solo digo hoy (...) la justicia le va a llegar, operación tun tun, a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los conspiradores y a todos los complotados", dijo Maduro durante una declaración pública retransmitida en medios estatales.



El gobernante aseguró que en el país están trabajando en tres "frentes prioritarios": el de la salud, para combatir la expansión del covid-19; el económico, para "mantener la resistencia económica"; y el "de la seguridad interna, de la paz".



Como parte del tercer frente explicó que llegará la justicia e incluso mirando a la cámara apostilló: "Hasta a ti te va a llegar la justicia, a ti que me ves, no te pongas a llorar por redes sociales".



Por eso, pidió tener "mil ojos y mil oídos frente a los conspiradores, a los malvados, a los complotados, a los terroristas", a aquellos que "no quieren oír, no quieren ver la realidad" y que "mantienen sus planes miserables de ataques golpistas".



"No se quejen después, salen a llorar en las redes cuando la justicia les llega", añadió el jefe de Estado.



Este domingo, la oposición venezolana denunció la detención de Rómulo García y Víctor Silio, dos colaboradores del dirigente Juan Guaidó que forman parte de su equipo de seguridad.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) informó posteriormente que había arrestado a ambos y aseguró haberles incautado marihuana y un arma.



Maduro también se refirió a las acusaciones del Gobierno de EE.UU., que ha presentado cargos contra él por narcoterrorismo y ha ofrecido 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.



EE.UU. también ofrece 10 millones de dólares por la captura del considerado como número dos del chavismo, Diosdado Cabello, así como por el vicepresidente económico, Tareck El Aissami.



En total, EE.UU. presentó cargos contra 15 funcionarios o exfuncionarios venezolanos entre los que también están los ministros de Defensa, Vladimir Padrino; el de Interior, Néstor Reverol; el presidente del Tribunal Supremo de Justica, Maikel Moreno, y el ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, entre otros.



Al respecto, Maduro dijo que "si le tocan un pelo a uno" de ellos "el pueblo ya tiene los planes" y "la unión cívico-militar-policial tiene los planes".

"Ustedes saben que el pueblo le dio un nombre a esos planes, la furia bolivariana. La furia bolivariana sería la respuesta nacional e internacional de la revolución bolivariana a cualquier agresión extravagante brutal del imperio norteamericano", subrayó.



Precisamente, este lunes varios diputados denunciaron que sus casas aparecieron marcadas con pintadas referentes a la "furia bolivariana" de la que hasta ahora no se tenían noticias.