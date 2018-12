Nicolás Maduro advierte a Presidente colombiano durante un acto militar

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes (17 de diciembre del 2018) a su homólogo colombiano, Iván Duque, de liderar una acción militar en su contra, durante un desafiante acto en el que ordenó armar “hasta los dientes” a 1,6 millones de civiles.

“Él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela, así lo denuncio al mundo, con el apoyo, el financiamiento de la Casa Blanca”, dijo Maduro refiriéndose a Duque.



Durante una parada que conmemoró la muerte del prócer Simón Bolívar en 1830 y la creación de la Milicia Bolivariana en 2009, el mandatario subrayó que Duque sería el responsable de una eventual “agresión” a su país.



“Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque, pero tú eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Que lo sepa nuestro pueblo, que lo sepa el pueblo colombiano”, advirtió Maduro en el Fuerte Tiuna ante cientos de milicianos blandiendo fusiles.



“Por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra Venezuela, por tu inmadurez, no estás preparado para ser (...) presidente de Colombia”, añadió Maduro, quien denuncia sistemáticamente conspiraciones.



El mandatario viene elevando el tono contra Estados Unidos, Colombia y Brasil, a los que señala de haber puesto en marcha un nuevo plan para derrocarlo o asesinarlo, mientras se alista para iniciar un segundo mandato el 10 de enero cuya legitimidad cuestiona gran parte de la comunidad internacional.



Según Caracas, el complot incluye el entrenamiento de tropas en Estados Unidos para tomar bases militares en Venezuela y de mercenarios en Colombia para simular ataques de efectivos venezolanos contra países vecinos.



El gobernante socialista afirmó que su Fuerza Armada está lista para repeler cualquier incursión y le ordenó armar “hasta los dientes a la Milicia” para hacer a Venezuela “inexpugnable”.



Según Maduro, ese cuerpo civil que apoya a los militares pasó de 500 000 a 1,6 millones de efectivos desde abril pasado.



“Tenemos que hacer una buena inversión para garantizar su acceso a (...) los fusiles, a los misiles y a los tanques”, remarcó el presidente, quien suele desplegar una inflamada retórica ante las supuestas tramas del “imperio y sus gobiernos satélite”.



“El que tenga que tomar nota en Bogotá o Washington, que tome nota (...). Pueden saber los imperialistas que no van a salir vivos de aquí”, amenazó.



De cara a la conmemoración en 2019 de la creación de la Gran Colombia, país que integraron Colombia y Venezuela durante una década en el siglo XIX, Maduro lanzó otra afirmación retadora.



“Pudiera ser que lleguemos a Bogotá dentro de un año a celebrar con el pueblo” la fundación de la Gran Colombia, lanzó el Mandatario, durante cuyo gobierno Venezuela se hundió en la peor crisis económica de su historia moderna.