El 59,6% de los nicaragüenses aprueba la gestión del presidente Daniel Ortega

El 59,6% de los nicaragüenses aprueba la gestión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y un 59,3 % considera que el líder sandinista, que lleva 12 años seguidos en el poder, conduce al país en la dirección correcta, según una encuesta divulgada este lunes 23 de septiembre del 2019.

El estudio, elaborado por la firma local M&R Consultores, indicó que el 37,9% rechaza la gestión de Ortega, quien retornó al poder en enero de 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y gobernar el país de 1985 y 1990, y que fue reelegido en noviembre de 2016 para un nuevo período de cinco años.



No obstante, el nivel de aprobación del gobernante ha descendido 21,5 puntos porcentuales desde que estalló la actual crisis social y política que atraviesa Nicaragua, que comenzó en abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, detenidos y desaparecidos, decenas de miles en el exilio, y una economía en caída libre.



En marzo de 2018, un 81,1% de los nicaragüenses aprobaba la gestión de Ortega y sólo un 9,7% lo reprobaba.



Además, un 59,3% de los consultados consideró que el gobernante sandinista conduce a Nicaragua en la dirección correcta, un 29,6% que lo conduce por el rumbo equivocado y un 11,1% no opinó.



De igual forma, antes de la crisis, un 75,4% consideraba que el líder sandinista conducía el país por la dirección correcta, frente a un 9,1% que lo llevaba por el rumbo equivocado.



Asimismo, el 81,6% de los nicaragüenses entrevistados estuvo de acuerdo con que "Nicaragua debe retomar el rumbo que traía hasta antes del 18 de abril de 2018".



Por otro lado, el 54,1% de los consultados consideró que la situación de Nicaragua ha mejorado en los últimos seis años, el 39,7% que ha retrocedido, el 4,8% que está igual, y el 1,4% no opinó.

El sondeo se realizó entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre pasados, con una muestra de 1 622 personas mayores de 16 años, en los 15 departamentos y dos regiones autónomas de este país, y tiene un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza de 95%, de acuerdo con la ficha técnica.