La mayoría de reclutadores no seleccionan a personas mayores de 55 años en Ecuador

Lucía Vásconez. Redactora (I)

Para los reclutadores de Ecuador es muy importante la edad del trabajador a la hora de seleccionar nuevo talento. Así lo demuestra la encuesta de Multitrabajos ¿Cómo funciona la selección del talento hoy?, publicada este 16 de junio del 2023.

Según el informe, el 74% de los especialistas en Recursos Humanos en Ecuador no seleccionó a ninguna persona de más de 55 años, en los últimos doce meses. El 26% restante solo contrató entre 1 y menos de 20 personas en este rango etario, durante este período.

La situación es la misma en los otros países de la región. La mayoría de los reclutadores tampoco tomó a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. En Argentina el 68%, en Perú el 53%, en Panamá también el 53% y en Chile el 52%.

Además de no haber seleccionado, en su mayoría, a ninguna persona mayor a 55 años en el último año, el 66% de los encuestados ecuatorianos afirmó que sí tiene en cuenta la edad a la hora de seleccionar a un nuevo talento, frente a un 34% que no lo contempla.

Sin embargo, para Miguel Bechara, director de Multitrabajos, “la diversidad de voces dentro de los equipos es un valor fundamental de la cultura empresarial. Los equipos diversos y plurigeneracionales aportan miradas diferentes sobre la realidad y las tareas que hay que resolver a diario. Y eso no solo genera un ambiente laboral más inclusivo, sino que también aporta directamente a la productividad de las organizaciones”.

¿Es determinante la edad en los procesos de selección de talentos?

A pesar de que el 74% de los especialistas ecuatorianos no seleccionó a ninguna persona de más de 55 años en el último año, según el informe, el 45% de ellos no considera que la edad sea un factor determinante a la hora de contratar a alguien, frente a un 55% que afirma que sí lo es.

En los demás países de la región, existe una similitud con los especialistas ecuatorianos en recursos humanos: la mayoría de los encuestados considera que la edad puede ser un factor determinante al momento de contratar a nuevos talentos.

En Chile, un 65% de los especialistas comparten esta opinión, mientras que, en Panamá y Perú, los porcentajes alcanzan el 67% y 61% respectivamente. Mientras que, en Argentina, la situación difiere, ya que el 57% de los especialistas en recursos humanos no considera que la edad sea un factor determinante en el proceso de selección, convirtiéndose así en el único país de región con esta perspectiva.

¿En qué casos sí puede ser determinante la edad?

Según la encuesta, el 21% de los especialistas en Recursos Humanos de Ecuador sostiene que puede ser determinante cuando la persona, debido a la edad, no puede cumplir con ciertos requisitos de exigencia física del puesto. Otro 21% cree que, por su gran experiencia laboral, es un talento muy costoso para la empresa.

Asimismo, un 18% considera que es determinante, cuando la persona no tiene la experiencia suficiente para el puesto, el 15% cuando la edad de la persona puede hacer que no se integre a la empresa o al equipo. Además, un 11% cuando la persona, debido a la edad, no tiene el manejo necesario de herramientas digitales, el 14% restante se divide entre poca flexibilidad y energía necesarias para el puesto y demasiada experiencia para el cargo.

