Preocupación en empresarios por las bajas exportaciones no petroleras

Las exportaciones no petroleras apenas crecieron un dígito en los primeros cuatro meses del 2023, lo que causa preocupación en los empresarios. Las bajas ventas se observan en volumen y datos.

Ese dato expone la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) en un documento publicado el 21 de junio del 2023. Cordex representa al 75% de la oferta exportable no petrolera.

Las exportaciones no petroleras crecieron entre enero y abril un 4% y en esa misma cifra se ubican las exportaciones no petroleras no mineras. Los datos corresponden a Expordata de la Federación Exportadores del Ecuador (Fedexpor) y el Banco Central.

El pedido a Finanzas y Producción

Por esa razón, el gremio pide a los ministros de Finanzas, Pablo Arosemena; y de Producción, Julio José Prado, que no se excluya a algunas subpartidas arancelarias. Se refieren a las materias primas, insumos, y bienes de capital, que se utilizan en las cadenas de producción.

Estas están en las listas de subpartidas arancelarias con beneficio de crédito tributario por el pago del Impuesto a la Salida de Divisas.

Cordex indica claramente que esta “exclusión sería adversa, ya que cualquier eliminación generaría incremento en los costos de producción”. Eso afectaría aún más a la situación del sector exportador, que no puede trasladar estos costos a su precio de venta.

José Antonio Camposano, presidente del Directorio de Cordex, dijo en días pasados que esta grave situación se advirtió a los dos ministros de Finanzas y de Producción. Además, que la nueva reforma tributaria no puede financiarse con el aumentos de los costos de producción al sector productivo.

En su sector, Camposano indica que la producción camaronera está en crisis por el bajo precio del producto en los mercados internacionales y una disminuida demanda de pedidos. También tienen altos costos de producción, que en total significan pérdidas por 1 000 millones de dólares para los camaroneros.

Estados Unidos, China y la Unión Europea disminuyeron sus compras en los primeros cuatro meses del año.

Las exportaciones de enero a abril

En el primer cuatrimestre del año se comercializaron 7 371 millones de dólares en productos no petroleros.

Cordex indica que ese comportamiento en las ventas no es el mismo que se tuvo en años anteriores.

Ese decrecimiento se explica por varios factores. Cordex señala que la contracción de la demanda en muchos países afecta negativamente la capacidad de los exportadores para encontrar mercados receptivos.

Adicionalmente, enfatiza que el sector productivo se enfrenta a un aumento en los costos de producción. Estos son materias primas, insumos, mano de obra e inseguridad por la alta violencia delictiva.

La industria, según Cordex, genera 900 000 empleos directos en todo el país, por lo cual se destaca su importancia estratégica en la economía.

Cordex comunica que la sostenibilidad de este sector es vital para mantener la estabilidad laboral, el crecimiento social y económico y la dolarización.

