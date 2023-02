Petroecuador no tiene contabilidad ni auditoría actualizada, según el ministro Fernando Santos

La empresa pública Petroecuador fue allanada el 10 de febrero de 2023, el proceso es parte del caso Encuentro. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Mayra Pacheco (I)

La nueva gerente encargada de Petroecuador, María Elisa Soledispa, tiene dos tareas urgentes. La flamante funcionaria deberá contratar una empresa autorizada para llevar la contabilidad de la petrolera estatal y revisar el monto de giro que tiene el titular de esta entidad pública.

Así lo informó este 13 de febrero de 2023 Fernando Santos, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Santos advirtió que el gerente general de Petroecuador tiene una capacidad de giro de hasta USD 100 millones. Para este tipo de transacciones el titular de la petrolera estatal no requiere la aprobación del Directorio.

“Esto se encuentra permitido en la Ley (de empresas públicas), eso hay que cambiar. No son solo las personas, es el sistema estatista que ha llegado a su agotamiento”, refirió Santos.

Petroecuador no tiene contabilidad

El manejo de la contabilidad de Petroecuador es otro de los temas pendientes de la nueva gerente encargada de esta empresa pública.

Santos mencionó que en esta entidad “no tiene contabilidad, no tiene auditorias. No importa porque la Ley de Empresas Públicas dice que usen cualquier sistema de contabilidad generalmente aceptado, no las normas internacionales de información financiera”.

Por esta razón, el Ministro de Energía refirió que solicitó ya al exgerente, Hugo Aguiar, contratar una auditoria y bajar el límite de los giros del titular de Petroecuador sin autorización del Directorio.

Aguiar presentó su renuncia irrevocable al cargo el 10 de febrero de 2023, tras el allanamiento que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Nacional en su domicilio y oficinas. Ante esto el Directorio designó el 11 de febrero de 2023 a Soledispa como gerente encargada.

Soledispa tendrá ahora que asumir estas tareas que son consideradas “urgentes”, precisó Santos.

Petroecuador solicitó al Directorio un presupuesto de USD 5 721 millones para cubrir sus gastos operativos e inversiones en 2023. Esto representa un incremento del 34% con relación al presupuesto de 2022 (USD 4 272 millones).

El titular del Ministerio de Energía mencionó también que para erradicar la corrupción en la empresa petrolera se requiere también, entre otros, el apoyo del Legislativo para reformar las leyes.

Además, sugirió que en el manejo de esta empresa –una de las más grandes del país- se cuente con veedores de la ciudadanía y de la Comisión Anticorrupción.

Los antecedentes

Todas estas decisiones se plantean debido a la denuncia de presuntos hechos de corrupción en las empresas públicas, que es parte del caso Encuentro.

Dentro de este operativo, aparte del domicilio del exgerente de Petroecuador, la Fiscalía allanó el 10 de febrero pasado el domicilio de Ítalo Cedeño, exgerente de la petrolera estatal. También de César P. y Marcos M., investigados en esta causa.

Las oficinas de la Gerencia y la Procuraduría de Petroecuador, y de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en Quito fueron también allanados el 10 de febrero de 2023.

