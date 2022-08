Jubilados destinan quirografarios a salud

El número y el monto de los préstamos quirografarios concedidos por el IESS han crecido junto con los problemas con el seguro de salud. Foto: Archivo / El Comercio

Diana Serrano Redactora (I)

Los gastos de salud son el principal rubro al que se destinan los préstamos quirografarios que reciben los jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Así lo evidencian datos de este año del banco de la entidad de seguridad social, Biess. Los jubilados y pensionistas aportan durante su vida de afiliados para acceder también a atención médica en esta etapa de su vida, por parte del sistema de aseguramiento, pero la crisis que vive actualmente la institución hace que aquello no ocurra.

Magdalena Cajas tiene 72 años y es jubilada. Hace seis meses le diagnosticaron cálculos en la vesícula. Por varias ocasiones ha intentado agendar la operación en la entidad, pero no ha podido.

“Me dijeron que vaya a finales de agosto para que me den turno para la operación, que puede ser para fin de año”, cuenta. Sus dolores son constantes aunque no intensos, por lo que no la han ingresado por emergencia. Como no quiso esperar decidió hacer un préstamo quirografario para operarse en una clínica privada. “Pedí USD 3 000 para la operación y medicinas; no me quedaba de otra”, se lamenta.

Para Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados del IESS, la atención médica, procedimientos o abastecimiento de medicamentos deben ser cubiertos por el propio IESS. El hecho de que las personas requieran crédito quirografario para financiar estos gastos de salud es contradictorio, afirma.

“La entidad debe entender que no nos está haciendo un favor a los jubilados al brindarnos atención y mucho menos al prestarnos nuestro propio dinero. La plata, en su totalidad, es producto de los aportes de los afiliados y tiene carácter de ahorro”, enfatiza Llanes.

El representante habló de las deficiencias que tiene la entidad. Una de ellas es que el seguro de salud del IESS tiene un problema de financiamiento, principalmente por la deuda de parte del Estado.

La entidad ha señalado, en anteriores ocasiones, que el monto adeudado asciende a unos USD 4 526 millones. Esto se está tratando con el Ministerio de Finanzas, para determinar las obligaciones reales y cumplir con los pagos.

Mientras tanto, este inconveniente genera que no hayan profesionales suficientes ni se aumente la capacidad de atención a pacientes, recalca el líder gremial.

A esto se suma la falta de medicamentos desde hace varios meses y la dificultad para programar citas por los problemas con el ‘call center’, destaca el representante.

Otra preocupación para jubilados y pensionistas sobre el destino de quirografarios es también el segundo rubro: el pago de deudas, dice Andrés Campaña, exdirector provincial del IESS.

El experto considera que este grupo etario puede estar sobreendeudándose para cubrir los gastos de salud. “Pensemos que un jubilado saca un crédito en una entidad financiera por temas médicos, pero tiene dificultades para pagarlo porque es un gasto no previsto. Entonces recurre al quirografario para poder cubrir la anterior deuda”, ejemplifica.

Incentivos para el crédito

En este año, el Biess aplicó una serie de incentivos para aumentar la colocación de créditos quirografarios. Uno de ellos es la tasa de interés reducida del 11% para los préstamos de entre 13 y 48 meses plazo, que aplica tanto para afiliados como para jubilados.

También se incrementó 5% al porcentaje de la capacidad de pago de los jubilados y pensionistas. El objetivo es que puedan acceder a mayores montos en los créditos.

Según el Biess, la respuesta de los jubilados al incremento de la capacidad de pago ha sido favorable. Entre enero y junio de 2022, más jubilados y pensionistas han accedido a este financiamiento.

En ese periodo, 43% de jubilados recibió quirografarios. El porcentaje es mayor al 30%, que fue registrado en 2021.

De igual forma, el monto entregado es mayor a igual periodo de 2021. De enero a junio de este año, el Biess otorgó USD 316 millones en créditos quirografarios únicamente para el segmento de jubilados.

Jubilados

El incremento del porcentaje de la capacidad de pago para los jubilados y pensionistas menores de 78 años está vigente en los sistemas del Biess desde inicios de febrero de este año.

Los cambios aplicados al porcentaje de la capacidad de pago para jubilados mayores a 78 años se ubica en 40%.

A partir de los 83 años, la capacidad de pago es ahora de 35%.

Inicialmente, este incentivo tenía vigencia de seis meses. La entidad bancaria decidió ampliarlo hasta diciembre de este año.

El plazo es de 60 meses para estos créditos a jubilados y pensionistas, 12 más que el de los afiliados.

Trámite

La solicitud del quirografario se hace por internet. El afiliado y/o jubilado debe ingresar a la página de la entidad: opción quirografarios/crédito inmediato.

Ingresa al sistema con su número de cédula y clave de asegurado. Se llena la información personal que le solicitan.

El sistema automáticamente calificará el cumplimiento de requisitos y le indicará el monto al que puede acceder, de acuerdo con sus fondos de reserva y/o cesantía y a su capacidad de pago.

Tras la aprobación de la solicitud de crédito, en un plazo máximo de 72 horas, el usuario recibirá el desembolso.