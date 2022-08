La instalación de escáneres no se concreta en los puertos y aeropuertos

Contecon, concesionario del Puerto Libertador Simón Bolívar, aseguró que la instalación de los escáneres avanza según la normativa. Foto: Cortesía Contecon

Lucía Vásconez. Redactora (I)

Restan menos de tres meses para que todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de Ecuador tengan instalados y en funcionamiento escáneres de seguridad. Hasta ahora solo una terminal portuaria cuenta con esta tecnología.

En nueve meses de vigencia del Decreto 227, que dispuso la instalación de los equipos, el proceso de implementación de esta tecnología muestra retrasos. El plazo máximo para hacerlo es noviembre del 2022.

La implementación de los escáneres permitirá la inspección no intrusiva de la totalidad de la carga que salen e ingresan a Ecuador. El costo de la operación por contenedor será de USD 34. El objetivo es luchar contra el narcotráfico, el contrabando de mercancías ilícitas y otros delitos vinculados al crimen organizado, señaló Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae).

Varios puertos consultados sobre la instalación de los escáneres respondieron que ya arrancaron con los procesos de pedido e importación de los equipos. Aún no se conoce cuántos escáneres serán instalados en cada terminal.

Roberto Salazar, presidente de Terminal Portuario de Manta, señaló que el proceso de instalación de los equipos se inició con la importación de esta tecnología y que estará operativa en noviembre, como lo dispone la norma. El costo de instalación para esta terminal superará los USD 350 000.

Contecon, concesionario del Puerto Libertador Simón Bolívar en Guayaquil, señaló, en una rueda de prensa, que la instalación de los equipos está avanzando de acuerdo con lo establecido en la norma. Además, dijo que la necesidad de los escáneres no solamente se debe limitar a un punto en concreto, sino a todo el engranaje de la logística.

En el Ecuador hay, al menos 15 terminales portuarios que deben instalar los equipos de seguridad. El costo de su implementación superaría los USD 3 millones, según el Senae.

Hasta ahora, la única terminal que cuenta con esta tecnología es el Puerto de Aguas Profundas Posorja, operado por DP World. Esta concesionaria cuenta con tres escáneres desde 2019, instalados antes de la emisión del decreto.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) señaló que ha sido evidente que mientras más tecnología se ha incorporado en las terminales portuarias, es más difícil que exista la infiltración de grupos criminales. Esto permite controlar de mejor manera la seguridad al interior de esto espacios.

Acciones del Senae

En las dos últimas semanas, el Senae ha realizado varias acciones para que se concrete la instalación de los equipos.

El viernes 26 de agosto del 2022, las autoridades de la institución mantuvieron reuniones de trabajo con el sector exportador y portuario para abordar las estrategias y tarifas aplicables para los equipos de inspección no intrusiva.

Ríos señaló que, en la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, la inspección no intrusiva es una revisión adicional a la automática, física y documental que ya existe.

El pasado 19 de agosto del 2022, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Interior para articular acciones en beneficio del comercio exterior y la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

Según el Informe Mundial de las Drogas 2022 de la ONU, Ecuador es el tercer país del mundo que más drogas incautó en 2021, detrás de Colombia y Estados Unidos.

A escala global, casi el 90% de la cocaína incautada el 2021 "fue traficada en contenedores y/o por vía marítima".

Los principales puertos de salida son Buenaventura y Cartagena, en Colombia; Guayaquil, Ecuador; y el puerto de Santos, en Brasil. Además, el 88% de la droga incautada en 2021 en Ecuador tenía como destino final los Países Bajos, Bélgica y España.

‘La mayor contaminación se da dentro de los puertos’

Xavier Rosero, vicepresidente de Fedexpor

¿Cuál es principal problema de seguridad de los puertos?

En este momento la mayor cantidad de contaminación se genera a través de la modalidad que se conoce como gancho ciego. Consiste en contaminar los contenedores dentro del terminal portuario, en contubernio con algunos de los funcionarios que se están a cargo, es decir, cuando se conoce que un contenedor va a un destino de interés, este es vulnerado. Esto sucede a pesar de las seguridades que las empresas exportadoras instalan, como son los candados electrónicos. Esas vulnerabilidades necesitan ser reforzadas, tanto con recursos humanos y tecnológicos.

¿La instalación de escáneres ayudará a evitar la contaminación?

Nosotros coincidimos en que los escáneres pueden ayudar muchísimo. Pero no puede ser la política de seguridad la solo implementación de los escáneres. La tecnología funciona en la medida en que se ancle a un plan de acción que aborde integralmente los problemas de seguridad.

Desde noviembre se inspeccionará la totalidad de los contenedores, a un costo de USD 34 cada uno. ¿Cuál es la postura del sector?

Si el escáner no me va a sustituir las inspecciones preembarque, el único resultado que vamos a tener es que le vamos a recargar un nuevo costo a la empresa exportadora, sin que se resuelva el problema de fondo. Si no cambiamos las seguridades en los puertos para eliminar esta problemática del gancho ciego, poco o nada nos va a servir.