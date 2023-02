El 47% de la población adulta usó una cuenta, tarjeta, celular o internet para enviar dinero o hacer un pago hasta 2021. Foto referencial: Pixabay

Lucía Vásconez. Redactora (I)

El 36% de las personas adultas del Ecuador está excluida del sistema financiero. Esto significa que 4.1 millones de ecuatorianos mayores de 15 años no utilizan los beneficios y facilidades de las instituciones.

Así lo señala el estudio: Evolución de los principales indicadores de inclusión financiera en el Ecuador, publicado este 16 de febrero del 2023, en Quito. El informe presenta una actualización de la inclusión financiera en el Ecuador al 2021. Utiliza los resultados más recientes del Global Findex y los datos del Banco Central del Ecuador.

La información de Global Findex es recolectada desde 2011 y se levanta cada 3 años. Para ello se utilizan encuestas nacionales representativas realizadas en diferentes países.

En el Ecuador, la encuesta se realizó de octubre a diciembre de 2021 y se encuestó a 1 000 personas de manera telefónica. Los resultados más relevantes se agruparon en las dimensiones de acceso financiero, uso de servicios y bienestar financiero.

Acceso financiero

Según el estudio, en 2021, el 64% de la población adulta (7.3 millones) de Ecuador indicó tener una cuenta. Este resultado es 13 puntos porcentuales superior al observado en 2017 (51%), por lo que alrededor de 1.7 millones de personas se habrían incluido al sistema financiero en estos últimos cuatro años.

Aunque se evidencia la existencia de progreso en cuanto al acceso, todavía existe un número importante de personas (36%) que no son parte del sistema financiero. Lo señaló el Edgar Carvajal, presidente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RDF), a cargo del estudio.

Entre los excluidos financieramente, los grupos más afectados son las mujeres (42%); los menores a 25 años (45%); la población de bajos ingresos (41%); las personas con educación primaria o menor (40%), y las que personas que no tienen empleo (52%).

En la opinión de las personas que están fuera del sistema financiero no acceden a una cuenta corriente o de ahorros porque tienen la percepción de que los precios de los productos y servicios son altos. No disponen de fondos suficientes para la apertura de una cuenta, las instituciones financieras están muy lejos y no cuentan con la documentación para la apertura.

Uno de los objetivos del estudio es cerrar las brechas que impiden que más personas ingresen al sistema financiero formal. Para ello es necesario acabar con estas percepciones, a través de la educación financiera y comunicación adecuada, señaló Rossana Bonilla, autora del informe.

Demanda y uso de servicios

El estudio señala que solo el 38% de la población adulta ahorró el último año y el 13% lo hizo en una institución financiera formal.

Mientras que en el crédito, el 23% de la población tiene acceso a un préstamo en una institución formal frente a más de un 29% de la población que lo hace en canales informales, es decir, chulqueros.

Asimismo, aunque el acceso a pagos digitales se incrementó con la pandemia, todavía su uso es muy bajo. Apenas el 22% de la población paga servicios desde su cuentas de ahorro y solo el 12% recibe sus sueldos en ellas. El porcentaje llegó al 47% de la población adulta que usó una cuenta, tarjeta, celular o internet para enviar dinero o hacer un pago en 2021.

Bienestar financiero

En esta categoría, el estudio señala que más del 70% de los adultos ecuatorianos indican que les sería difícil obtener fondos de emergencia en poco tiempo (7 o 30 días de plazo). Mientras que alrededor del 8% responde que les sería imposible obtenerlos.

Adicionalmente, el 42% indica que recurrirían a familia y a amigos para obtener fondos de emergencia. Así se deja como fuentes secundarias a su trabajo, al sistema financiero y al ahorro.

Para que el Ecuador alcance el 90% de inclusión financiera en la población mayor de 15 años se necesitarán al menos 8 años. El crecimiento anual sostenido debe alcanzar el 3,5% de personas que se incorporen con la apertura de una cuenta. Es decir, se requerirá la inclusión de 425 000 personas cada año.

Más noticias:

Visita nuestros portales: