La Navidad mueve el comercio en Ecuador

Ferias artesanales, mercados navideños, ofertas en locales comerciales y una importante cantidad de compradores son la tónica este fin de semana (14- 15 de diciembre del 2019) en diferentes ciudades.

Las promociones y ofertas no faltaron en la zona comercial de Quito, en los centros comerciales de alrededor del parque La Carolina. Hubo locales que tenían desde el 15 al 50% de descuento en sus mercaderías. Otros promocionaban sorteos y premios para incentivar las compras.



El tráfico se intensificó pasado el mediodía. En la Amazonas y Naciones Unidas hubo presencia de agentes civiles para tratar de controlar el tránsito. Igual en La Y.



Otro de los puntos visitados fue el Mercado navideño en el parque Bicentenario. Cerca de 30 emprendedores ofrecían comida artesanal (mermeladas, chocolates, dulces tradicionales) y artículos decorativos y joyería. Según los emprendedores, la afluencia de gente fue mejor que el jueves 12 y viernes 13 de diciembre. Aquí la atención se extenderá hasta hoy, domingo 15, al igual que en una feria similar en la Plaza Quitumbe, en el sur de Quito.



En el Centro Histórico, el tránsito se incrementó y se registró alta afluencia de ciudadanos. Las calles estaban llenas de comerciantes y gente que buscaba hacer sus compras en los centros comerciales populares de El Tejar.



Algunos puestos ofrecían descuentos y promociones en prendas de vestir y calzado. Los comerciantes coincidieron en decir que esperaban que este fin de semana las ventas se incrementaran, mucho más en las tardes.



José Narváez fue uno de los visitantes. Acudió a comprar, sobre todo, ropa para sus hijos. Señaló que encontró precios módicos y promociones. Él siempre acostumbra a visitar el sector por la variedad de productos y precios.



El movimiento comercial también empieza a agitarse en los alrededores de la Bahía de Guayaquil. La gente transita por ahí en la búsqueda de buenos precios en artículos personales o para el hogar. Los comerciantes, en cambio, optan por ‘enganchar’ a los clientes con frases vendedoras.

En la Bahía de Guayaquil, la gente acude atraída por las ofertas. Foto: EL COMERCIO

“Todas las prendas son de buena calidad y económicas. Pregunte, pregunte, para su regalo de Navidad”, dice Margarita Jalca a los clientes, para convencerlos. Afirmó que las ventas han sido bajas respecto del mismo periodo del 2018. “Aspiramos a recuperar las ventas en la semana del 20”.



Uno de los compradores que se ‘enganchó’ con la frase de Jalca fue Jorge Naranjo. “Los combos son buenos, compré camisetas de Barcelona en USD 22 cada una y me regalaron dos pantalonetas”, dijo.



Hizo las compras gracias a que cobró el decimotercer sueldo el pasado jueves.



Otras zonas de ventas navideñas son la Plaza de la Administración, en el centro, y en la av. Francisco de Orellana, en la zona de la ciudadela Alborada, norte de Guayaquil.



En Cuenca, los almacenes comerciales, especialmente en el Centro, se han visto llenos de clientes. Estos se ven atraídos por las promociones de hasta el 50% de descuento y por los regalos que van incluidos en las compras.



A lo largo de las calles Gran Colombia y Luis Cordero, se presentó congestionamiento vehicular porque hay camionetas que se detienen para cargar refrigeradoras, cocinas, lavadoras, colchones...



Mayra Nivicela, empleada de Electrofertas, aseguró que la demanda mejoró este fin de semana y que, seguramente, la próxima se incrementará.



Cristofer Antuash, quien compró una cocina y una ‘laptop’ en Almacenes España, dice que los precios están razonables. Por su compra le regalaron un canasto para ropa, un cesto para platos y una canasta navideña. Él y su esposa se mostraron satisfechos.



Los empleados de ese almacén tuvieron una mañana ajetreada ayer, 14 de diciembre, y dijeron, en tono de broma, “si así llueve, que no escampe”.



En contexto

​

A 10 días de que se celebren las fiestas de Navidad, los diferentes negocios mantienen ofertas que atraen a los clientes. Así ocurre tanto en las ferias artesanales como en los almacenes especializados y en centros comerciales.



No olvide



Planificar. Haga una lista previa de los precios de los artículos que desea adquirir. Además, tenga claro qué presupuesto va a gastar.



Observar. Mire términos y condiciones de cada artículo. En estos días, la mercadería que se oferta son saldos o de baja rotación.



Visitar. Evite ir a un solo local. Revise webs para comparar y vaya a varios negocios, así tendrá diversas opciones de compra.