Nancy Pelosi avisa a sus legisladores que se preparen para decidir sobre elección presidencial en EE.UU.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está reuniendo a los demócratas para preparar un escenario electoral único en más de un siglo en que se requiere que el Congreso decida el resultado de la carrera presidencial, si ni Joe Biden ni Donald Trump logran un triunfo rotundo.

En una carta, Pelosi dijo a sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes que los recientes comentarios de Trump demuestran que podría pedir al cuerpo que decida la carrera si no está claro cuál de los dos candidatos ha recibido el mínimo de 270 votos del Colegio Electoral en las elecciones del 3 de noviembre.



Trump ha cuestionado repetidamente la seguridad de las papeletas de voto por correo, que podrían tardar un tiempo en ser contabilizadas dado el alto número de votantes que probablemente opten por usarlas este año.



Los demócratas temen que el presidente pueda intentar que el recuento de esos votos se acorte, en un intento de que el resultado de las elecciones sea determinado por la Cámara.



Según la Constitución, la Cámara votaría por delegación estatal para resolver tal contienda, con cada estado emitiendo un solo voto. Mientras que los demócratas controlan la cámara por 232 escaños a 198, los republicanos controlan una mayoría de 26 delegaciones estatales, contra 22 de los demócratas.



La delegación de Pensilvania está empatada, mientras que Michigan tiene una división de 7-6 entre demócratas y republicanos y un escaño adicional ocupado por un libertario.



La Cámara no ha determinado el resultado de una elección presidencial desde 1876.



Pelosi pidió a los demócratas "un esfuerzo total" para conseguir más de los escaños en la Cámara de Representantes que están en manos de los republicanos y que podrían necesitar si una decisión sobre las elecciones presidenciales se extiende al año que viene.



"Debido a que no podemos dejar nada al azar, el PAC de la mayoría de la Cámara está haciendo todo lo posible para ganar más delegaciones para los demócratas", escribió Pelosi.



Los republicanos de la Cámara de Representantes y sus asesores no estaban disponibles inmediatamente para hacer comentarios.