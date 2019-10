Nacionalistas ucranianos se manifiestan contra la ‘capitulación’ en el Donbás

LEA TAMBIÉN

Miles de nacionalistas se manifestaron hoy, 14 de octubre de 2019, en Kiev contra la "capitulación" de Ucrania en el Donbás, como califican la aceptación del presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, de la "Fórmula Steinmeier", que contempla elecciones y elementos de autogobierno en las regiones orientales rebeldes.

"¡No a la capitulación!", rezaba el enorme lienzo que presidía la marcha convocada por asociaciones de veteranos de guerra y organizaciones nacionalistas, que recorrió las principales calles de la capital ucraniana y culminó con un mitin en el Maidán, la plaza de la Independencia.



La manifestación coincidió con la celebración del Día del Defensor de Ucrania, instituido en 2015 en recordación de los caídos y los que han luchado para defender la soberanía e integridad territorial del país y el 77 aniversario de la creación del Ejército Insurgente Ucraniano (EIU), que celebran los nacionalistas.



El EIU fue una organización político-militar creada por los nacionalistas ucranianos que durante la Segunda Guerra Mundial combatió tanto a las tropas alemanas como al ejército soviético.



Previa a la manifestación "contra la capitulación", varios grupos nacionalistas realizaron un marcha para recordar la fundación del EIU en la que participaron, según la policía, unas 6 000 personas.



"¡Gloria a la nación, muerte a los enemigos!", "¡Ucrania por encima de todo!", "¡Una lengua, una nación, una patria!", fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes.

El 56 % de los ucranianos se oponen a la concesión de un estatus especial para las zonas controladas por los separatistas prorrusos. Foto: EFE

La manifestación, convocada bajo el lema "Defendamos el suelo de Ucrania", fue en protesta contra la posible aprobación de un estatus especial para el Donbás, como lo establece la formula de arreglo que lleva el nombre de su promotor, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.



El vísperas de la manifestación, varias asociaciones de veteranos de la guerra de Donbás pidieron a Zelenski que no repliegue las tropas de sus posiciones en la regiones de Donetsk y Lugansk, tal y como establece el acuerdo de separación de fuerzas que aún no se ha concretado.



El líder del Cuerpo Nacional y primer comandante del batallón de voluntarios Azov, Andréi Biletski, advirtió de que el repliegue de la tropas ucranianas dejaría a la población civil de esas zonas indefensa ante los separatistas prorrusos.



La marcha "contra la capitulación", a diferencia de la primera, discurrió sin enseñas partidistas, solo con banderas de Ucrania, fue más numerosa, y la encabezaron numerosos veteranos y lisiados de la guerra del Donbás con uniformes de campaña.



Mientras en Kiev los nacionalistas prácticamente se hacían con el centro de la ciudad, el presidente ucraniano, que el domingo pidió "no caer en las provocaciones de aquellos que quieren crear imágenes elocuentes para la televisión rusa", se desplazó a la zona de conflicto.



En un acto con militares en el sector del Donbás controlado por las fuerzas ucranianas, Zelenski, aseguró que la anexión de Crimea por parte de Rusia y la agresión en las regiones de Lugansk y Donets han sido una "terapia de choque" para el país.

Manifestantes nacionalistas ucranianos en Kiev. Foto: EFE

"Perder parte de nuestro territorio y a miles de ucranianos, la anexión de Crimea y el principio de la guerra en el Donbás, todo fue una terapia de choque", aseveró el mandatario, citado por el portal digital LB.ua.



Zelenski señaló que este tipo de golpes "son definitorios, son los momentos de la verdad, en los que los pueblos tienen dos vías, o desaparecer para siempre o nacer por segunda vez, levantarse para mal de sus enemigos, sacudirse el polvo, sonreír y decir: ni lo esperen".



Ucrania -subrayó- eligió la segunda vía y añadió que el país defenderá su derecho a ser un estado unido.



"Nuestra Constitución afirma que Ucrania es un Estado independiente, soberano, unido y democrático. Si alguien no está de acuerdo y quiere discutirlo, tendrá que vérselas con ustedes, nuestros defensores con letras mayúsculas", arengó a los militares.



Según una reciente encuesta, el 56 % de los ucranianos se oponen a la concesión de un estatus especial para las zonas controladas por los separatistas prorrusos, pero solo el 23,5 % es partidario de una solución militar al conflicto.