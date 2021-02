Los municipios piden celeridad y autorización para la compra directa de las vacunas contra el covid-19

La Alcaldía de Lago Agrio (Sucumbíos) solicitó la autorización para que este Cabildo pueda adquirir directamente las vacunas contra el covid-19 que requiera la población de este cantón fronterizo.

El pedido fue dirigido al presidente de la República, Lenín Moreno, a través de un oficio firmado por el alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire. El documento fue firmado el 28 de enero del 2021.



En el oficio, con copia al Ministro de Salud, se pide que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) puedan realizar la compra directa de las vacunas, porque en el caso de esa Alcaldía cuenta con los recursos para hacerlo.



Luis Mario Barsallo, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), indicó que la solicitud para que se incluya a los municipios en todo el proceso de vacunación no es nueva.



Un pedido formal para que los gobiernos municipales organicen las brigadas de vacunación, indicó, se hizo en el 2020. Allí se dijo que debido a que los cabildos conocen más a la población, pueden hacer que las vacunas se distribuyan de una forma más eficaz y rápida.



Según Barsallo, la AME incluso indicó que podría facilitar los convenios con el sector privado para mantener la cadena de frío que se requieren para las dosis.



“Nos han hecho caso omiso. No hemos tenido ni siquiera la oportunidad de reunirnos con el ministro (de Salud), se lo ha manejado de manera hermética. Es imposible si es que no articulan con los gobiernos seccionales, es imposible que se pueda llegar a vacunar en la proporción que ellos tienen programado”, señaló Barsallo.



Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico (Orellana) y presidente de la Regional 2 de la AME, coincidió en que el proceso de vacunación se ha manejado de forma independiente y sin involucrar a los municipios. “No hemos tenido acercamiento y no hemos conversado del tema porque no hay interés por parte del Ministerio de Salud, peor sobre la distribución de las vacunas. Nosotros esperamos celeridad, y un poco más de eficiencia porque esto daría más garantías a los ciudadanos”.



Orellana también está de acuerdo que se involucre a los municipios en el proceso, pero siempre y cuando tengan esa competencia, porque no todos los cantones poseen los recursos necesarios para hacerse cargo de todo lo relacionado a la salud. “De qué nos serviría si igual tenemos presupuestos reducidos, cómo podemos cumplir con esa competencia. Se trata de hacer que cada organismo cumpla con su competencia y obligación”.



Aguarico fue el primer cantón que en el 2020 pasó al semáforo verde cuando se instauró el sistema de semaforización, y según su Alcalde, actualmente ya hay un control del virus en este territorio, pero les preocupa cuando deben movilizarse a otras zonas aledaños. “Ahorita la gente sabe cómo cuidarse y aislarse. Lo que sí necesitamos es que los centros médicos tengan los medicamentos. No hay atención, y tengo que mandar a todos a curarse afuera, pero afuera está el virus”.