Municipio de Loja utiliza a la representación de la muerte en campaña contra el covid-19

Con una persona vistiendo el atuendo que simboliza la muerte, el Municipio de Loja intenta crear conciencia en las personas para que no salgan de sus casas y eviten los espacios de aglomeración. El objetivo es contener la propagación del covid-19 en el cantón.

Esta propuesta forma parte de la campaña 'No bajes la guardia' y busca llamar la atención para que las personas se cuiden y que no desafíen a la muerte. El personaje viaja a diario en los buses urbanos, recorre avenidas y pasos peatonales de la ciudad.



Viste un traje negro y una máscara de calavera. En sus manos lleva una improvisada guadaña y una especie de lápida donde se lee frases como “Aquí descansa Mateo (1985-2020). Murió por no lavarse las manos”. Su presencia inquieta a los transeúntes.



Unos se muestran asustados y otros preocupados cuando el personaje les llamaba la atención por no llevar la mascarilla y permanecer en espacios de aglomeración de personas. También hay quienes se muestran indiferentes.



Para Alejandra Luzuriaga, directora de Comunicación del Municipio, con esta propuesta intentan generar miedo al contagio y a la muerte, dimensionar las consecuencias del coronavirus y que la gente entienda que la pandemia no está controlada, que el virus sigue entre nosotros.



Entre el mes de julio y la primera semana de agosto se registró la mayor curva de contagios en este cantón y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IESS trabajaron en su límite.



Según Darwin Armijos, médico y presidente de la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, hubo días en los que tuvieron hasta 100 nuevos casos, con resultados de pruebas acumuladas.



En la presente semana bajaron a un promedio de 50 nuevos casos, pero Armijos insistió que no hay que relajarse porque los contagios siguen. Por ejemplo, el lunes 10 de agosto tenían 2 705 positivos y este viernes 14 alcanzaron los 2 939.



De ellos, 876 infectados están activos, 1982 se han recuperado y 81 personas fallecieron dentro de los hospitales públicos y privados. Armijos considera que los operativos de control a la movilidad y del uso obligatorio de la mascarilla ayudaron a bajar los contagios.



Pero, también, las activaciones impulsadas con la campaña “No bajes la guardia” encaminadas a mitigar los contagios, sobre las medidas de prevención, el autocuidado, la reactivación económica segura, entre otros temas vinculados al covid-19.



La mayor parte de las campañas –como la que utiliza el personaje de la muerte- tienen la participación del equipo del Circo Social y Teatro de la Dirección de Cultura del Municipio.



Ellos también recorren los barrios con serenatas y danzas, como una forma de agradecer a las familias por quedarse en casa. Las personas pueden observar los espectáculos desde las ventanas y no se permite que salgan de las casas.