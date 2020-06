El Municipio de Guayaquil abrirá dependencias en siete sectores de la ciudad en julio de 2020

LEA TAMBIÉN

Guayaquil apostará por la descentralización municipal con el objetivo de frenar la propagación de la covid-19. Los servicios para obtener permisos de construcción, funcionamiento, denuncias, pedidos de obras públicas y otros, serán tramitados en ventanillas que se abrirán en siete puntos del cantón.

Verónica Landín, jefe de Proyectos del Cabildo, asegura que no se ha asignado un presupuesto porque el plan implica utilizar infraestructura ya existente. En el listado se incluyen los Centros de Atención Municipal Integral (Cami), mercados municipales y otros sitios públicos.



Así, para el 25 de julio próximo, día en que la ciudad conmemora 485 años de Fundación, funcionarán oficialmente seis ventanillas, ubicadas en el Centro Polifuncional de Bastión Popular, el Cami de Fertisa, el Registro Civil de la Martha Roldós, en la Terminal Terrestre principal, el mercado Artesanal Machala y en el mercado de Posorja.



La séptima abrirá en diciembre, en la Terminal 25 de julio de la Metrovía, al sur. Hasta ahora solo funciona un local de atención en el Palacio Municipal, donde se busca evitar aglomeraciones.



La alcaldesa Cynthia Viteri ha explicado que el proyecto es parte de un Plan Maestro, que incluye otras propuestas como la división de la ciudad en 90 barrios, cada uno con servicios de salud, abastos, Internet y áreas de esparcimiento. Y agrega que, por ejemplo, también se prevé que el Consejo de la Judicatura tenga oficinas en los Cami.



Según Landín, el plan permitirá a los ciudadanos beneficiarse de los servicios municipales y cumplir diversas gestiones, cerca de su lugar de residencia o trabajo, evitando así largos desplazamientos.



Eduardo Morán vive en El Cóndor, al noroeste de Guayaquil. Él espera que las nuevas dependencias den el servicio de apertura de comercios, para poder crear emprendimientos en los barrios tras la pandemia. “Podría ir a la Martha de Roldós y así no exponerme al virus yendo al centro. Esperemos que los pedidos se tramiten rápido”.



El Cabildo informó que en todas las sedes se aplicarán medidas de bioseguridad para mitigar posibles contagios. El cantón suma 9 970 casos de covid-19, según el reporte del Ministerio de Salud. Pero en el último mes registra un descenso sostenido en sus cifras.



César Cárdenas, del Observatorio de Servicios Públicos de Guayaquil, se muestra a favor de la iniciativa. No obstante, cree que una decisión más efectiva sería la apertura de oficinas administrativas territoriales en cada parroquia, donde se den todos los servicios, incluso el cobro de impuestos prediales.



Debido al semáforo amarillo en el cantón, la ventanilla universal del Palacio Municipal de Guayaquil funciona de 10:00 a 15:00. Por ahora mantiene un cronograma de atención al usuario según el último dígito de la cédula. El Cabildo colocó señalética para que se respete el distanciamiento social y las medidas sanitarias.