El muñeco de jengibre más grande del país está en Calderón

Aproximadamente un mes de trabajo diario y minucioso le tomó a la Unión Artesanal de Productores Progresistas de Mazapán de Calderón, ubicada en el norte de Quito, la elaboración de un muñeco de jengibre gigante, de cerca de ocho metros de alto, con motivo navideño.

Paola Lanche es una de las 11 personas que lo elaboraron. Contó que la agrupación ha participado antes en otras obras navideñas, pero nunca en una de este tamaño. El gremio está conformado por 20 artesanos, todos oriundos de Calderón, pero únicamente 11 trabajaron en la enorme galleta. Los restantes son mayores de edad por lo que prefirieron no exponerse a ningún riesgo de contagio.



Utilizaron harina, agua y colorante, y por su puesto, la habilidad que tienen en sus manos para la elaboración de artesanías. Uno hizo los ojos, otro los botones y la boca. “Pusimos pegamento para que no entre el gorgojo y para que se seque profundamente”, cuenta Lanche.



El muñeco fue creado con una estructura de fibra de vidrio que necesitó 700 kilogramos de mazapán para ser recubierta.



Tan valorada es la labor que estos artesanos realizan que la comisión de Educación y Cultura del Municipio de Quito entregó reconocimiento a la asociación por haber elaborado “el muñeco de jengibre más grande del país”. El concejal Orlando Núñez reconoció el esfuerzo del gremio.



La galleta gigante es el centro de la decoración navideña en el Portal Shopping. Toda la decoración se llama cuidad galleta. Tiene Luces, árboles de Navidad, bombillos y más.



La tradición de realizar muñecos de mazapán es centenaria. Cuentan los moradores que en 1938 se abrieron los primeros talleres artesanales en Calderón. Al inicio, las figuras eran muy populares para celebrar el Día de los Difuntos, pero luego los artesanos fueron ampliando su creaciones a varias épocas y diseños.



Lastimosamente, las nuevas generaciones de las familias ya no quieren mantener esta costumbre y se está perdiendo. Según cuentan los artesanos, antes, en la calle central de la parroquia, había más de 20 puestos de venta de figuras con este material y en la actualidad no hay más de cuatro.