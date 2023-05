Videos registran movimiento de potente terremoto en Japón

Una persona falleció y algunos edificios se destruyeron por un potente terremoto en Japón, que sacudió este viernes 5 de mayo de 2023 la zona centro del país. El sismo provocó una ligera subida del nivel del mar, pero no motivó a las autoridades a decretar la alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica confirmó que el sismo tuvo una magnitud de 6.5 en la escala de Richter y situó el epicentro en la península de Noto, en la costa oeste del país.

Los temblores se originaron a unos 12 kilómetros de profundidad, según el informe oficial, recogido por la agencia de noticias Kiodo.

An earthquake with a magnitude of 6.5 struck off Japan's western prefecture of Ishikawa, authorities said, as media reported some buildings had collapsed and people were injured https://t.co/kddMw8jDOK pic.twitter.com/oLfsi0vwWR