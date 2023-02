Rusia y Ucrania, un año de una guerra que golpeó al mundo

Las fuerzas militares rusas y ucranianas se han enfrentado en los flancos norte, este y sur de Ucrania en su primer año en combate. Foto: EFE

Diego Ortiz (I)

“Operación militar especial”. Estas palabras, pronunciadas el 24 de febrero del 2022 por el presidente Vladímir Putin en su mensaje a la nación, iniciaron la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy, un año después, el conflicto ha dejado un saldo de, al menos, 7 199 civiles fallecidos y otros 11 756 heridos en territorio ucraniano, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (aunque el mismo organismo reconoce que la cifra podría ser superior a lo estimado). Y en el horizonte más próximo todavía no se avizora una resolución a una batalla que está moviendo las piezas de la geopolítica mundial.

La ofensiva militar se inició en el norte y el este de Ucrania, donde Rusia cuenta con el apoyo de Belarús. Tras un año, el conflicto se ha desplazado hacia el este y sur del país. Allí Rusia cuenta con presencia en el mar de Azov y tiene el apoyo de Crimea (que buscó anteriormente su anexión a Rusia) y también de grupos prorrusos ubicados en la región ucraniana del Donbás (actualmente bajo control militar ruso).

Mapa de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, al 23 de febrero del 2023. Foto: ISW

Para los expertos, esta es una guerra entre dos competidores cuya fuerza bélica no tiene balance. Por ejemplo, tras su independencia en 1991, Ucrania comenzó a dar pasos alejada de la sombra rusa. Así, en 1994, tras la firma del Memorándum de Budapest, el país se comprometió a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, bajo el cual se comprometió a entregar unas 3 000 armas nucleares dejadas en su territorio por la ex Unión Soviética, algo que lo completó en apenas dos años.

Desde 1996, Ucrania no cuenta con arsenal nuclear. Esto, bajo los términos del Memorándum, era una garantía para que varios países, entre esos Rusia, respetaran su independencia y soberanía.

La falta de arsenal nuclear ucraniano es solo una muestra del desbalance entre las fuerzas bélicas entre ambas naciones. Si comparamos las cifras de 2021, el gasto militar de Rusia fue aproximadamente 11 veces mayor que el de Ucrania. Y si comparamos el gasto militar histórico entre 1993 y 2021, Rusia ha invertido casi 17 veces más que Ucrania a lo largo de este tiempo.

La disputa no solo se siente en el campo de batalla. A lo largo de este primer año de conflicto ha habido 18,6 millones de movimientos migratorios desde Ucrania hacia otros países, especialmente Polonia. Asimismo, otros 10,2 millones de movimientos migratorios se han realizado hacia dentro del país.

Los retornos no son necesariamente para asentarse permanentemente en Ucrania; para muchas personas, ir y volver hacia Ucrania se ha convertido en un movimiento migratorio regular para conocer el estado de sus familiares o revisar momentáneamente sus propiedades.

De acuerdo con la Acnur, “pasados doce meses desde la invasión rusa de Ucrania, más de 13 millones de personas continúan desarraigadas; entre ellas, casi ocho millones de refugiados en Europa y más de cinco millones de desplazados internos en Ucrania”.

A un año de la guerra, las dudas se mantienen no solo sobre el futuro de ambas naciones, sino en el impacto que esto tuvo y tendrá en el crecimiento del Producto Interno Bruto mundial. De acuerdo con un reciente estudio realizado por el Instituto Alemán de Estudios Económicos, la producción económica mundial se desplomó significativamente en el 2022 debido al conflicto armado. La investigación apunta que esta guerra costó más de USD 1,6 billones a la economía global en el 2022; y para el 2023, la cifra podría nuevamente superar el billón de dólares.

A un año de la guerra, el futuro de esta todavía es incierta. Las recientes declaraciones del presidente ruso sobre la suspensión unilateral temporal del tratado de desarme nuclear es una muestra de que el alto al fuego todavía no está sobre la mesa. Tan solo el 23 de febrero del 2023, el gobierno ucraniano reportó 90 ataques rusos en el noreste y este. Y si bien a un día de cumplirse un año de este conflicto 141 países firmaron una resolución de la ONU que condena la invasión rusa, todavía hay un complejo escenario geopolítico que impide una paz global.