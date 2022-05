Putin dispuesto a exportar cereales de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó su disposición a “hallar vías” para la exportación de cereales desde Ucrania. Luego una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Así lo informó el Kremlinde este sábado 28 de mayo de 2022.

“Rusia está lista para encontrar vías para una exportación sin trabas de cereales desde Ucrania”, dijo Putin a sus interlocutores, según un comunicado difundido por la Presidencia rusa.

A la vez, el jefe del Kremlin explicó “en detalle” a los dirigentes alemán y francés las “verdaderas razones” de las dificultades con los suministros de alimentos.

En este sentido, el mandatario ruso aseguró que la situación actual se debe a las “políticas económicas y financieras erróneas” y las sanciones impuestas por Occidente a Rusia.

With Chancellor Olaf Scholz, we spoke by telephone today with President Vladimir Putin.

Any solution to the war must be negotiated between Moscow and Kyiv, with due respect for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.